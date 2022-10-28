https://sputniknews.com.tr/20221028/gida-is-mevsimlik-caykur-iscilerinin-kadro-talebini-anlatti-mucadelemizi-surdurecegiz-1062806345.html

Gıda-İş mevsimlik Çaykur işçilerinin kadro talebini anlattı: ‘Mücadelemizi sürdüreceğiz’

Gıda-İş mevsimlik Çaykur işçilerinin kadro talebini anlattı: ‘Mücadelemizi sürdüreceğiz’

Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Aslan, Çaykur işçilerinin kadro taleplerini “Burada çalışan mevsimlik işçiler geçtiğimiz yıllarda yılda dört ay çalışıyorlardı... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T14:36+0300

2022-10-28T14:36+0300

2022-10-28T14:36+0300

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Gıda-İş mevsimlik Çaykur işçilerinin kadro talebini anlattı: ‘Mücadelemizi sürdüreceğiz’ 28.10.2022 SEYİR HALİ

DİSK Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan, Çaykur işçilerinin kadro taleplerini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Aslan, Çaykur’un yıllar içinde değişen yapılanmasını “Çaykur, Türkiye’nin özelleştirilmemiş az kurumundan birisidir. Kamuya ait ama özelleştirilmemiş kurumlarından bir tanesidir. Özelleştirilmemesi sorunların bittiği anlamına gelmiyor. Geçmişte 30-40 bin kişinin çalıştığı bir kurumdu. Burada sayı 10 bine düşmüş durumda, işletmenin bazı bölümleri taşerona devrediliyor. Bazı işler dışarıdaki işçilere yaptırılıyor. Özelleştirilmedi ama küçültülen bir kurumdur” diye betimledi.‘İki ay daha fazla süre verildi ama sonuçta sorunu çözmüyor’Mevsimlik işçilerin dört ay çalışarak yıllık geçimlerini sağlamak zorunda kaldığına dikkat çeken Aslan, işçilerin mücadelesi sonrası iki ay kazanım sağladığını “Burada çalışan mevsimlik işçiler geçtiğimiz yıllarda yılda dört ay çalışıyorlardı ve sonrasında iş akitleri askıya alındığı için başka yerde iş bulma sorunları yaşıyorlardı. Dört yıl çalışarak bir yıl geçinmek takdir edersiniz ki çok kolay bir süreç değil. Biz 2015 yılından itibaren Çaykur’da bir örgütlenme çalışması ile oradaki işçilerin sorunlarını gündeme getirmeye başladığımızdan beri kadro meselesi gündeme geldi. Artık Türkiye ve Karadeniz halkı buradaki üretimde bu kadro sorununu gerçekleştirilebilir bir mesele olarak görmeye başladı. Çaykur işçilerinin insanca hayat sürdürebilme koşulları için devletin kadro verebilme imkanı olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu politik bir mesele aslında, başka alanlarda da bu talep gündeme gelebilir kaygısıyla orada herhangi bir şey söz konusu olmadı. Sadece kısa bir iyileştirme yaptılar. Mücadelemiz sonucunda dört ay yerine 5 ay 29 güne çıkardılar. İki ay daha fazla süre verildi ama sonuçta sorunu çözmüyor” diye aktardı.‘5 yıllık zarar işçinin 10 yıllık ücretine bedeldir’Aslan, Çaykur yönetimini ve bütçesini “Çaykur Genel Müdürlüğü’nün işletmeyi doğru yönetmediğini düşünüyorum. Son 5 yılda yaklaşık 3 milyara yakın bir zarar açıkladılar. Zararın nedenlerini de kamuoyu bilmiyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda Çaykur yönetiminde yer alıyor. Böyle bir durum söz konusudur. Buraya yapılan zararın kendisi Çaykur’da çalışan mevsimlik işçilerin bugün aldıkları ücretin üzerine bir kat daha koyup 10 yıl boyunca yılda 12 ay çalışarak alabilecekleri ücrettir. 5 yıllık zarar işçinin 10 yıllık ücretine bedeldir” diye yorumladı.‘Çaykur işçileri mevsimlik çalışıyor ve sigorta primleri ödüyorlar ama hiçbirinden yararlanamıyorlar’Çaykur işçilerinin işsizlik sigorta primi ödediğine dikkat çeken Aslan, bu haktan yararlanamadıklarını “İkincisi Çaykur işçileri mevsimlik çalışıyor ve sigorta primleri ödüyorlar ama bunların hiçbirinden yararlanamıyorlar. Bir yasa tasarısı hazırladık. Meclise sunduk. Ana muhalefet partisi yaklaşım gösterdi ama iktidar partisi hiç yaklaşım göstermedi. İşsizlik sigortasından yararlanma konusunda hiçbir çalışma içerisinde olmadılar. Çaykur işçisinin 12 ay çalışmasını sağlayacak projeler de ortaya koydular. Fabrikalarda küçük değişiklikler yapılarak, bölgede yeni bitkiler yetiştirerek 12 ay boyunca çalışabilir ve artı değer üretebilirler. Yeni ürünler ortaya çıkarabilirler ama bu konuda ne yazık ki bir adım atılmıyor” diye vurguladı.‘Biz bu kadro meselesini alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz’Aslan, eylemlerin süreceğini “Geçen orada bir miting yaptık. Çaykur’daki 9500 mevsimlik işçi kadro alma meselesinde çok kararlı, o bölgedeki siyasi partiler, emek örgütleri ve demokratik kitle örgütleri bu konuda çok kararlıdır. Ayın 12’sinde DİSK’in yönetimi ile bir aksilik çıkmazsa orada olacağız. Biz bu kadro meselesini alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” diye ifade etti.

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Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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