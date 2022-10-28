https://sputniknews.com.tr/20221028/fox-news-bidenin-ukraynadaki-kutsal-savasi-abdnin-aleyhine-dondu-25-gunluk-motorin-kaldi-1062820863.html

Fox News: Biden'ın Ukrayna'daki 'kutsal savaşı' ABD'nin aleyhine döndü, 25 günlük motorin kaldı

Fox News: Biden'ın Ukrayna'daki 'kutsal savaşı' ABD'nin aleyhine döndü, 25 günlük motorin kaldı

ABD'de yayın yapan Fox News televizyonu, Başkan Joe Biden'ın Ukrayna'daki 'kutsal savaşının' ABD'nin aleyhine döndüğünü ve ülkenin enerji krizinin önüne geçmek... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T17:52+0300

2022-10-28T17:52+0300

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Fox News sunucusu Tucker Carlson, "Enerji Enformasyon İdaresi'nin verilerine göre 25 gün içinde ülkede dizel yakıt kalmayacak. Ne olacak? Her şey duracak. Kamyonlar, trenler, mavnalar ve tarım araçları çalışamaz hale gelecek" dedi.'Avrupa ekonomisi de çöküyor'Mevcut durumun ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların sonucu olduğunu vurgulayan Carlson, "Petrol ürünleri ithalatı yasağının Putin'i cezalandırması gerekiyordu. Peki sonuçta ne oldu? Rus rublesi bir yıl öncesine kıyasla daha güçlü hale geldi. Bu arada Avrupa ekonomisi de çöküyor" ifadelerini kullandı.ABD stratejik rezervinden Çin'e yapılan petrol satışının Kremlin'e zarar verme amacı taşıdığının altını çizen Carlson, fakat bunun gerçekleşmediğini ve ABD'nin daha da fakirleştiğini kaydetti.

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