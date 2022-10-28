https://sputniknews.com.tr/20221028/disisleri-bakanligindan-guvenoyu-alan-yeni-irak-hukumetine-tebrik-1062787116.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan güvenoyu alan yeni Irak hükümetine tebrik
Dışişleri Bakanlığı'ndan güvenoyu alan yeni Irak hükümetine tebrik
Dışişleri Bakanlığı, Muhammed Şiya es-Sudani başbakanlığındaki hükûmetin güvenoyu almasının memnuniyet verici olduğunu belirtti. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T00:02+0300
2022-10-28T00:02+0300
2022-10-28T00:07+0300
türkiye
dışişleri bakanlığı
irak
hükümet
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta yeni hükûmetin Temsilciler Meclisinden güvenoyu alarak göreve başlamasının memnuniyetle karşılandığı, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'ye üstlendiği bu önemli görevde başarılar dilendiği ifade edildi.Açıklamada ayrıca Türkiye'nin Irak'la iş birliğini sürdürmeye hazır olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20221027/irakta-yeni-hukumet-meclisten-guvenoyu-aldi-1062782889.html
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dışişleri bakanlığı, irak, hükümet
dışişleri bakanlığı, irak, hükümet
Dışişleri Bakanlığı'ndan güvenoyu alan yeni Irak hükümetine tebrik
00:02 28.10.2022 (güncellendi: 00:07 28.10.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanlığı, Muhammed Şiya es-Sudani başbakanlığındaki hükûmetin güvenoyu almasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta yeni hükûmetin Temsilciler Meclisinden güvenoyu alarak göreve başlamasının memnuniyetle karşılandığı, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'ye üstlendiği bu önemli görevde başarılar dilendiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca Türkiye'nin Irak'la iş birliğini sürdürmeye hazır olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:
"Yeni hükûmetin kapsayıcı bir yaklaşımla Irak halkının beklentilerini karşılayacak, Irak’ın huzurunu, istikrarını ve refahını güçlendirecek adımlar atacağına inanıyoruz. Türkiye, geçmişte olduğu gibi yeni hükûmetle de karşılıklı hassasiyetlere saygı ve müşterek menfaatler temelinde her alanda iş birliğini sürdürmeye hazırdır."