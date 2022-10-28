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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Barrow ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Barrow ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Tim Barrow ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T21:31+0300
2022-10-28T22:01+0300
politika
ibrahim kalın
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Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık siyasi ve ekonomik ilişkileri, savunma sanayii alanındaki iş birliği, Rusya-Ukrayna savaşı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreçleri ve bölgesel konular ele alındı.İki stratejik ortak ve NATO müttefiki olarak Türkiye ile Birleşik Krallık'ın başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda devam eden iş birliğinden duyulan memnuniyetin dile getirildiği görüşmede, iki ülkenin yeni iş birliği imkanlarını değerlendirmesi gerektiği konusunda da mutabık kalındı.Türkiye'nin NATO'daki rolüne dikkat çekilen görüşmede ayrıca, müttefiklerin ortak güvenlik risklerine, yeni meydan okumalara ve tüm terör tehditlerine karşı uyum ve dayanışma içerisinde hareket etmesi gerektiği vurgulandı.İsveç ve Finlandiya'nın, Üçlü Muhtıra'da kayıtlı taahhütlerini yerine getirmeleri gerektiği, bu hususta atılan adımları Türkiye'nin yakından takip ettiği belirtilen görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:"Rusya-Ukrayna savaşının derinleşmesi ve ateşkes için yapılan müzakerelerin durmasından duyulan endişe dile getirildi. Bu savaşın uzamasının küresel barış ve istikrara ciddi zararlar verebileceğine vurgu yapıldı. Küresel ekonomi, enerji, gıda güvenliği ve diğer alanlarda savaşın ürettiği maliyeti azaltmak için her türlü diplomatik çabanın öneminin altı çizildi.Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde bir çözüm için diplomasi yolunun açılması ve müzakerelerin yeniden canlandırılması gerektiği ifade edildi. Türkiye'nin, bu süreçte üstlendiği sorumluluğa işaret edilirken, İstanbul Mutabakatı'nın süresinin uzatılması dahil diplomatik çözüm için girişimlerine kararlılıkla devam edeceği belirtildi."
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ibrahim kalın, ingiltere, nato
ibrahim kalın, ingiltere, nato

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Barrow ile telefonda görüştü

21:31 28.10.2022 (güncellendi: 22:01 28.10.2022)
© AATürkiye-İngiltere
Türkiye-İngiltere - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Tim Barrow ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık siyasi ve ekonomik ilişkileri, savunma sanayii alanındaki iş birliği, Rusya-Ukrayna savaşı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreçleri ve bölgesel konular ele alındı.
İki stratejik ortak ve NATO müttefiki olarak Türkiye ile Birleşik Krallık'ın başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda devam eden iş birliğinden duyulan memnuniyetin dile getirildiği görüşmede, iki ülkenin yeni iş birliği imkanlarını değerlendirmesi gerektiği konusunda da mutabık kalındı.
Türkiye'nin NATO'daki rolüne dikkat çekilen görüşmede ayrıca, müttefiklerin ortak güvenlik risklerine, yeni meydan okumalara ve tüm terör tehditlerine karşı uyum ve dayanışma içerisinde hareket etmesi gerektiği vurgulandı.
İsveç ve Finlandiya'nın, Üçlü Muhtıra'da kayıtlı taahhütlerini yerine getirmeleri gerektiği, bu hususta atılan adımları Türkiye'nin yakından takip ettiği belirtilen görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:
"Rusya-Ukrayna savaşının derinleşmesi ve ateşkes için yapılan müzakerelerin durmasından duyulan endişe dile getirildi. Bu savaşın uzamasının küresel barış ve istikrara ciddi zararlar verebileceğine vurgu yapıldı. Küresel ekonomi, enerji, gıda güvenliği ve diğer alanlarda savaşın ürettiği maliyeti azaltmak için her türlü diplomatik çabanın öneminin altı çizildi.
Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde bir çözüm için diplomasi yolunun açılması ve müzakerelerin yeniden canlandırılması gerektiği ifade edildi. Türkiye'nin, bu süreçte üstlendiği sorumluluğa işaret edilirken, İstanbul Mutabakatı'nın süresinin uzatılması dahil diplomatik çözüm için girişimlerine kararlılıkla devam edeceği belirtildi."
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