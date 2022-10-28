https://sputniknews.com.tr/20221028/cumhurbaskani-kararlari-resmi-gazetede-3-ilde-kesin-korunacak-hassas-alan-ilani-1062789271.html
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de: 3 ilde 'kesin korunacak hassas alan' ilanı
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de: 3 ilde 'kesin korunacak hassas alan' ilanı
İstanbul, Mersin ve Hatay'da bazı doğal sit alanları kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilirken, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bazı... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T01:18+0300
2022-10-28T01:18+0300
2022-10-28T01:18+0300
türkiye
resmi gazete
cumhurbaşkanı kararı
sit alanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1062677151_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_974bfa5e9248bea963fb611ffca397ec.jpg
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, İstanbul'un Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Akbaba ve Dereseki Mahalleleri Etabı Doğal Sit Alanı ile Elmalı ve Örnekköy Mahalleleri Etabı Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, sınır ve koordinatları belirlenen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararı verildi.Mersin'in Bozyazı ilçesindeki Melenia Doğal Sit Alanı ile Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü Doğal Sit Alanı da kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bazı taşınmazların ise 'Osmangazi Meydanı Projesi' kapsamında Osmangazi Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1062677151_81:0:729:486_1920x0_80_0_0_ed89e4f01df6dc3850f6dc978b89ec03.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
resmi gazete, cumhurbaşkanı kararı, sit alanı
resmi gazete, cumhurbaşkanı kararı, sit alanı
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de: 3 ilde 'kesin korunacak hassas alan' ilanı
Abone ol
İstanbul, Mersin ve Hatay'da bazı doğal sit alanları kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilirken, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, İstanbul'un Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Akbaba ve Dereseki Mahalleleri Etabı Doğal Sit Alanı ile Elmalı ve Örnekköy Mahalleleri Etabı Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, sınır ve koordinatları belirlenen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararı verildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesindeki Melenia Doğal Sit Alanı ile Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü Doğal Sit Alanı da kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bazı taşınmazların ise 'Osmangazi Meydanı Projesi' kapsamında Osmangazi Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.