https://sputniknews.com.tr/20221028/cumhurbaskani-kararlari-resmi-gazetede-3-ilde-kesin-korunacak-hassas-alan-ilani-1062789271.html

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de: 3 ilde 'kesin korunacak hassas alan' ilanı

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de: 3 ilde 'kesin korunacak hassas alan' ilanı

İstanbul, Mersin ve Hatay'da bazı doğal sit alanları kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilirken, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bazı... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T01:18+0300

2022-10-28T01:18+0300

2022-10-28T01:18+0300

türkiye

resmi gazete

cumhurbaşkanı kararı

sit alanı

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, İstanbul'un Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Akbaba ve Dereseki Mahalleleri Etabı Doğal Sit Alanı ile Elmalı ve Örnekköy Mahalleleri Etabı Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, sınır ve koordinatları belirlenen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararı verildi.Mersin'in Bozyazı ilçesindeki Melenia Doğal Sit Alanı ile Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü Doğal Sit Alanı da kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bazı taşınmazların ise 'Osmangazi Meydanı Projesi' kapsamında Osmangazi Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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