https://sputniknews.com.tr/20221028/cumhurbaskani-erdogan-eski-lubnan-basbakani-hariri-ile-gorustu-1062828065.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Lübnan Başbakanı Hariri ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Lübnan Başbakanı Hariri ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile bir araya geldi. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T23:13+0300
2022-10-28T23:13+0300
2022-10-28T23:15+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
lübnan
lübnan başbakanı saad hariri
saad hariri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştü.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20210626/cumhurbaskani-erdogan-kanal-istanbul-temel-atma-toreninin-ardindan-saad-hariri-ile-gorustu--1044825955.html
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recep tayyip erdoğan, lübnan, lübnan başbakanı saad hariri, saad hariri
recep tayyip erdoğan, lübnan, lübnan başbakanı saad hariri, saad hariri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Lübnan Başbakanı Hariri ile görüştü
23:13 28.10.2022 (güncellendi: 23:15 28.10.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.