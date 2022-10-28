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https://sputniknews.com.tr/20221028/cumhurbaskani-erdogan-eski-lubnan-basbakani-hariri-ile-gorustu-1062828065.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Lübnan Başbakanı Hariri ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Lübnan Başbakanı Hariri ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile bir araya geldi. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T23:13+0300
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dünya
recep tayyip erdoğan
lübnan
lübnan başbakanı saad hariri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştü.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20210626/cumhurbaskani-erdogan-kanal-istanbul-temel-atma-toreninin-ardindan-saad-hariri-ile-gorustu--1044825955.html
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recep tayyip erdoğan, lübnan, lübnan başbakanı saad hariri, saad hariri
recep tayyip erdoğan, lübnan, lübnan başbakanı saad hariri, saad hariri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Lübnan Başbakanı Hariri ile görüştü

23:13 28.10.2022 (güncellendi: 23:15 28.10.2022)
© AA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile bir araya geldi.
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Erdoğan-Hariri - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2021
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saad Hariri ile görüştü
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