https://sputniknews.com.tr/20221028/cekyada-rusya-yaptirimlarinin-kaldirilmasi-talebiyle-protesto-1062809237.html
Çekya'da Rusya yaptırımlarının kaldırılması talebiyle protesto
Çekya'da Rusya yaptırımlarının kaldırılması talebiyle protesto
Çekya'da Avrupa'da enerji krizinin derinleşmesine ve yaşam standartlarının düşmesine neden olan Rusya yaptırımlarının kaldırılması ve Moskova ile doğrudan... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T15:51+0300
2022-10-28T15:51+0300
2022-10-28T15:51+0300
avrupa'da enerji krizi
çekya
protesto
yaptırım
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Çekya'nın başkenti Prag'da binlerce gösterici, Başbakanı Petr Fiala'nın istifasını ve Rusya'yı hedef alan yaptırımların kaldırılması talep ederek protesto düzenledi.Göstericiler, hükümeti mevcut enerji krizine karşı mücadele etmemekle suçlayarak, Ukrayna kriziyle birlikte Rusya'ya uygulanan yaptırımların kaldırılması ve doğrudan müzakerelere başlanmasını talep etti.
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çekya, protesto, yaptırım
çekya, protesto, yaptırım
Çekya'da Rusya yaptırımlarının kaldırılması talebiyle protesto
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Çekya'da Avrupa'da enerji krizinin derinleşmesine ve yaşam standartlarının düşmesine neden olan Rusya yaptırımlarının kaldırılması ve Moskova ile doğrudan müzakerelere başlanması talebiyle gösteri düzenlendi.
Çekya'nın başkenti Prag'da binlerce gösterici, Başbakanı Petr Fiala'nın istifasını ve Rusya'yı hedef alan yaptırımların kaldırılması talep ederek protesto düzenledi.
Göstericiler, hükümeti mevcut enerji krizine karşı mücadele etmemekle suçlayarak, Ukrayna kriziyle birlikte Rusya'ya uygulanan yaptırımların kaldırılması ve doğrudan müzakerelere başlanmasını talep etti.