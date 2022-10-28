https://sputniknews.com.tr/20221028/cekyada-rusya-yaptirimlarinin-kaldirilmasi-talebiyle-protesto-1062809237.html

Çekya'da Rusya yaptırımlarının kaldırılması talebiyle protesto

Çekya'da Rusya yaptırımlarının kaldırılması talebiyle protesto

Çekya'da Avrupa'da enerji krizinin derinleşmesine ve yaşam standartlarının düşmesine neden olan Rusya yaptırımlarının kaldırılması ve Moskova ile doğrudan... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T15:51+0300

2022-10-28T15:51+0300

2022-10-28T15:51+0300

avrupa'da enerji krizi

çekya

protesto

yaptırım

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Çekya'nın başkenti Prag'da binlerce gösterici, Başbakanı Petr Fiala'nın istifasını ve Rusya'yı hedef alan yaptırımların kaldırılması talep ederek protesto düzenledi.Göstericiler, hükümeti mevcut enerji krizine karşı mücadele etmemekle suçlayarak, Ukrayna kriziyle birlikte Rusya'ya uygulanan yaptırımların kaldırılması ve doğrudan müzakerelere başlanmasını talep etti.

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çekya, protesto, yaptırım