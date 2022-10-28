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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221028/cekyada-rusya-yaptirimlarinin-kaldirilmasi-talebiyle-protesto-1062809237.html
Çekya'da Rusya yaptırımlarının kaldırılması talebiyle protesto
Çekya'da Rusya yaptırımlarının kaldırılması talebiyle protesto
Çekya'da Avrupa'da enerji krizinin derinleşmesine ve yaşam standartlarının düşmesine neden olan Rusya yaptırımlarının kaldırılması ve Moskova ile doğrudan... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T15:51+0300
2022-10-28T15:51+0300
avrupa'da enerji krizi
çekya
protesto
yaptırım
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Çekya'nın başkenti Prag'da binlerce gösterici, Başbakanı Petr Fiala'nın istifasını ve Rusya'yı hedef alan yaptırımların kaldırılması talep ederek protesto düzenledi.Göstericiler, hükümeti mevcut enerji krizine karşı mücadele etmemekle suçlayarak, Ukrayna kriziyle birlikte Rusya'ya uygulanan yaptırımların kaldırılması ve doğrudan müzakerelere başlanmasını talep etti.
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çekya, protesto, yaptırım
çekya, protesto, yaptırım

Çekya'da Rusya yaptırımlarının kaldırılması talebiyle protesto

15:51 28.10.2022
© AP Photo / Petr David JosekÇekya’nın başkenti Prag’da meydanlarda toplanan göstericiler, artan enerji fiyatlarına tepki göstererek Rusya'dan doğalgaz ithalatı yapılması için doğrudan müzakerelerin başlatılması çağrısıyla protesto düzenliyor.
Çekya’nın başkenti Prag’da meydanlarda toplanan göstericiler, artan enerji fiyatlarına tepki göstererek Rusya'dan doğalgaz ithalatı yapılması için doğrudan müzakerelerin başlatılması çağrısıyla protesto düzenliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Petr David Josek
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Çekya'da Avrupa'da enerji krizinin derinleşmesine ve yaşam standartlarının düşmesine neden olan Rusya yaptırımlarının kaldırılması ve Moskova ile doğrudan müzakerelere başlanması talebiyle gösteri düzenlendi.
Çekya'nın başkenti Prag'da binlerce gösterici, Başbakanı Petr Fiala'nın istifasını ve Rusya'yı hedef alan yaptırımların kaldırılması talep ederek protesto düzenledi.
Göstericiler, hükümeti mevcut enerji krizine karşı mücadele etmemekle suçlayarak, Ukrayna kriziyle birlikte Rusya'ya uygulanan yaptırımların kaldırılması ve doğrudan müzakerelere başlanmasını talep etti.
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