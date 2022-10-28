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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221028/canli--abd-ukraynaya-verdigi-silahlari-takip-plani-hazirladi--1062794063.html
CANLI | ABD Ukrayna’ya verdiği silahları takip planı hazırladı
CANLI | ABD Ukrayna’ya verdiği silahları takip planı hazırladı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya tedarik edilen silahları daha sıkı takip etme planı hazırladığını duyurdu. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T09:54+0300
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askeri operasyon
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ukrayna, abd, rusya, askeri operasyon, новый онлайн для белой редактуры
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye

CANLI | ABD Ukrayna’ya verdiği silahları takip planı hazırladı

09:54 28.10.2022 (güncellendi: 09:55 28.10.2022)
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya tedarik edilen silahları daha sıkı takip etme planı hazırladığını duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna ilişkin gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:53 28.10.2022
ABD Ukrayna’ya verdiği silahları takip planı hazırladı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya tedarik edilen silahları daha sıkı takip etme planı hazırladığını duyurdu.
Kısa, orta ve uzun vadede atılacak adımlara yer verilen planda, “ABD'nin önceliği, Ukrayna'nın topraklarını Rusya'nın daha fazla işgaline karşı savunmak için ihtiyaç duyduğu silahlara sahip olmasını sağlamaktır. Ukrayna'nın topraklarının kontrolünü elinde tutmasını sağlamaya yardımcı olmak, Rus kuvvetleri, Rusya'nın desteklediği güçler ve devlet dışı aktörler tarafından silahların yasa dışı yollarla başka şekilde kullanmasını sınırlamanın birincil yoludur” ifadelerine yer verildi.
Bakanlığın açıklamasında, “Ukrayna hükümeti, muharebenin kaotik doğasının bunu zorlaştırabileceğini kabul etmemize rağmen, transfer edilen ABD menşeli savunma teçhizatını uygun şekilde korumayı ve hesaba katmayı taahhüt etti. Silahların, özellikle de Taşınabilen Hava Savunma Sistemleri (MANPADS) ve Tanksavar/Çok Amaçlı Taktik Güdümlü Füzeler (ATGM'ler) dahil olmak üzere hassas ve gelişmiş konvansiyonel silahların uygun şekilde koruma altına alınması ve çatışma sonrasında toplanması bölgesel güvenlik için esastır“ denildi.
Daha önce Ukrayna'ya tedarik edilen silahların karaborsada satışa çıkarıldığına dair kanıtlar ortaya çıkmıştı.
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