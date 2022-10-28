CANLI | ABD Ukrayna’ya verdiği silahları takip planı hazırladı

ABD Ukrayna’ya verdiği silahları takip planı hazırladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya tedarik edilen silahları daha sıkı takip etme planı hazırladığını duyurdu.

Kısa, orta ve uzun vadede atılacak adımlara yer verilen planda, “ABD'nin önceliği, Ukrayna'nın topraklarını Rusya'nın daha fazla işgaline karşı savunmak için ihtiyaç duyduğu silahlara sahip olmasını sağlamaktır. Ukrayna'nın topraklarının kontrolünü elinde tutmasını sağlamaya yardımcı olmak, Rus kuvvetleri, Rusya'nın desteklediği güçler ve devlet dışı aktörler tarafından silahların yasa dışı yollarla başka şekilde kullanmasını sınırlamanın birincil yoludur” ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında, “Ukrayna hükümeti, muharebenin kaotik doğasının bunu zorlaştırabileceğini kabul etmemize rağmen, transfer edilen ABD menşeli savunma teçhizatını uygun şekilde korumayı ve hesaba katmayı taahhüt etti. Silahların, özellikle de Taşınabilen Hava Savunma Sistemleri (MANPADS) ve Tanksavar/Çok Amaçlı Taktik Güdümlü Füzeler (ATGM'ler) dahil olmak üzere hassas ve gelişmiş konvansiyonel silahların uygun şekilde koruma altına alınması ve çatışma sonrasında toplanması bölgesel güvenlik için esastır“ denildi.

Daha önce Ukrayna'ya tedarik edilen silahların karaborsada satışa çıkarıldığına dair kanıtlar ortaya çıkmıştı.