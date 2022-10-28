Brezilya'da devlet başkanı adayı Lula anketlerde önde
14:51 28.10.2022 (güncellendi: 15:08 28.10.2022)
© AP Photo / Silvia IzquierdoLula da Silva destekçileri
© AP Photo / Silvia Izquierdo
Brezilya'da yürütülen kamuoyu yoklaması, Lula da Silva'nın devlet başkanlığı yarışında aşırı sağcı mevcut lider Jair Bolsonaro'nun önünde olduğunu gösterdi.
Brezilya'da devlet başkanlığı seçimi süreci devam ederken ikinci tur öncesi yapılan son kamuoyu yoklaması, Luis Inacio Lula da Silva'nın mevcut Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu 6 puanla geçtiğini gösterdi.
Ipespe araştırma şirketinin yaptığı ankete göre İşçi Partisi (PT) lideri ve adayı Lula da Silva, önümüzdeki pazar günü yapılacak ikinci tur seçimler öncesinde rakibi Bolsonaro'ya karşı yüzde 50'ye 44 oranla liderliğini koruyor.
PoderData'nın anketine göre de Lula, bu hafta yüzde 53'lük bir oy oranına sahip. Genial/Quaest anketinde ise Lula, yüzde 48'lik bir seçmen desteğine sahipken, Bolsonaro yüzde 42'de kaldı.
Brazilian presidential candidate Luiz Inacio Lula da Silva's lead over President Jair Bolsonaro has widened slightly to 6 percentage points less than one week ahead of a runoff vote, two polls showed on Wednesday.https://t.co/jz2ldaSvBu— News24 (@News24) October 26, 2022
Paraná Araştırma Enstitüsü tarafından sonuçları yayınlanan bir başka anket, Lula'nın oyların yüzde 50.2'sini, Bolsonaro'nun da yüzde 49.8'ini alacağına işaret etti.
Bolsonaro'nun oylarında yaşanan düşüş, bu haftanın başında Bolsonaro'nun müttefiki olan eski milletvekili Roberto Jefferson'un gözaltı esnasında direnerek polise ateş etmesiyle ilişkilendiriliyor.
Daha sonra açıklama yapan Bolsonaro, Jefferson'un 'haydut' olarak nitelendirmiş ve onunla herhangi bir ilişkisinin olmadığını iddia etmişti.
Olay, bireysel silahlanmaya karşı çıkan Lula'ya önemli bir koz vermiş oldu.
Brazil's presidential candidates Jair Bolsonaro and Luiz Inacio Lula da Silva are going head-to-head in a final debate as a bitterly divisive election race goes down to the wire— AFP News Agency (@AFP) October 28, 2022
The nation of 215 million heads to the polls for a cliffhanger runoff Sundayhttps://t.co/FFubtVJQ5V pic.twitter.com/8HFwsVHMgq
Yeni devlet başkanını seçmek için ekim ayının ilk haftasında sandığa giden Brezilya'da, ilk turda hiçbir aday yüzde 51'lik çoğunluğu sağlayamadığı için başkanlık yarışının galibi 30 Ekim tarihinde yapılacak olan ikinci tur oylamada belli olacak.
Yüksek Seçim Kurulu'na (TSE) göre devlet başkanı, valiler, senatörler, eyaletler ve ilçelerin katıldığı seçimde 156 milyondan fazla kişi kişi oy kullanacak.