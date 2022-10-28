https://sputniknews.com.tr/20221028/brezilyada-devlet-baskani-adayi-lula-anketlerde-onde-1062807026.html

Brezilya'da devlet başkanı adayı Lula anketlerde önde

Brezilya'da devlet başkanı adayı Lula anketlerde önde

Brezilya'da yürütülen kamuoyu yoklaması, Lula da Silva'nın devlet başkanlığı yarışında aşırı sağcı mevcut lider Jair Bolsonaro'nun önünde olduğunu gösterdi. 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T14:51+0300

2022-10-28T14:51+0300

2022-10-28T15:08+0300

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Brezilya'da devlet başkanlığı seçimi süreci devam ederken ikinci tur öncesi yapılan son kamuoyu yoklaması, Luis Inacio Lula da Silva'nın mevcut Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu 6 puanla geçtiğini gösterdi.Ipespe araştırma şirketinin yaptığı ankete göre İşçi Partisi (PT) lideri ve adayı Lula da Silva, önümüzdeki pazar günü yapılacak ikinci tur seçimler öncesinde rakibi Bolsonaro'ya karşı yüzde 50'ye 44 oranla liderliğini koruyor.PoderData'nın anketine göre de Lula, bu hafta yüzde 53'lük bir oy oranına sahip. Genial/Quaest anketinde ise Lula, yüzde 48'lik bir seçmen desteğine sahipken, Bolsonaro yüzde 42'de kaldı.Paraná Araştırma Enstitüsü tarafından sonuçları yayınlanan bir başka anket, Lula'nın oyların yüzde 50.2'sini, Bolsonaro'nun da yüzde 49.8'ini alacağına işaret etti.Bolsonaro'nun oylarında yaşanan düşüş, bu haftanın başında Bolsonaro'nun müttefiki olan eski milletvekili Roberto Jefferson'un gözaltı esnasında direnerek polise ateş etmesiyle ilişkilendiriliyor.Daha sonra açıklama yapan Bolsonaro, Jefferson'un 'haydut' olarak nitelendirmiş ve onunla herhangi bir ilişkisinin olmadığını iddia etmişti.Olay, bireysel silahlanmaya karşı çıkan Lula'ya önemli bir koz vermiş oldu.Yeni devlet başkanını seçmek için ekim ayının ilk haftasında sandığa giden Brezilya'da, ilk turda hiçbir aday yüzde 51'lik çoğunluğu sağlayamadığı için başkanlık yarışının galibi 30 Ekim tarihinde yapılacak olan ikinci tur oylamada belli olacak.Yüksek Seçim Kurulu'na (TSE) göre devlet başkanı, valiler, senatörler, eyaletler ve ilçelerin katıldığı seçimde 156 milyondan fazla kişi kişi oy kullanacak.

https://sputniknews.com.tr/20221003/brezilyada-devlet-baskanligi-secimleri-ikinci-tura-kaldi--1061882789.html

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