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Beşiktaş, Şenol Güneş'i resmen duyurdu
Beşiktaş, Şenol Güneş'i resmen duyurdu
Beşiktaş Kulübü, teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirildiğini resmen açıkladı. Siyah Beyaz kulüple, Güneş arasında 1.5 yıllık anlaşma imzalandı. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
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spor
beşiktaş
şenol güneş
teknik direktör
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Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş'le 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada; "Yeni zaferler için, yine, yeni, yeniden evine hoş geldin Şenol Güneş" denildi.Beşiktaş Kulübü, 26 Ekim Çarşamba günü teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi başladıÜmraniye Nevzat Demir tesislerinde imza töreni düzenlendi. Törende açıklamalarda bulunan Güneş, ''Puan durumuna değil kendi durumumuza odaklanacağız. Takıma yararsız oyuncular kadro dışında kalacak'' dedi.Güneş, Beşiktaş'ın bugünden itibaren sorumlu kişisi olarak takıma ve kulübe gelecek söylemlerin karşısında olacağının da mesajını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20221026/besiktas-senol-gunes-ile-anlasma-sagladi--1062739416.html
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beşiktaş, şenol güneş, teknik direktör
beşiktaş, şenol güneş, teknik direktör

Beşiktaş, Şenol Güneş'i resmen duyurdu

11:29 28.10.2022 (güncellendi: 11:31 28.10.2022)
© AAŞenol Güneş
Şenol Güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© AA
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Beşiktaş Kulübü, teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirildiğini resmen açıkladı. Siyah Beyaz kulüple, Güneş arasında 1.5 yıllık anlaşma imzalandı.
Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş'le 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada; "Yeni zaferler için, yine, yeni, yeniden evine hoş geldin Şenol Güneş" denildi.
Beşiktaş Kulübü, 26 Ekim Çarşamba günü teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.

Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi başladı

Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde imza töreni düzenlendi. Törende açıklamalarda bulunan Güneş, ''Puan durumuna değil kendi durumumuza odaklanacağız. Takıma yararsız oyuncular kadro dışında kalacak'' dedi.
Güneş, Beşiktaş'ın bugünden itibaren sorumlu kişisi olarak takıma ve kulübe gelecek söylemlerin karşısında olacağının da mesajını verdi.
Şenol Güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
SPOR
Beşiktaş, Şenol Güneş ile anlaşma sağladı
26 Ekim, 21:56
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