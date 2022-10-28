https://sputniknews.com.tr/20221028/besiktas-senol-gunesi-resmen-duyurdu-1062796143.html

Beşiktaş, Şenol Güneş'i resmen duyurdu

Beşiktaş, Şenol Güneş'i resmen duyurdu

Beşiktaş Kulübü, teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirildiğini resmen açıkladı. Siyah Beyaz kulüple, Güneş arasında 1.5 yıllık anlaşma imzalandı. 28.10.2022, Sputnik Türkiye

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spor

beşiktaş

şenol güneş

teknik direktör

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Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş'le 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada; "Yeni zaferler için, yine, yeni, yeniden evine hoş geldin Şenol Güneş" denildi.Beşiktaş Kulübü, 26 Ekim Çarşamba günü teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi başladıÜmraniye Nevzat Demir tesislerinde imza töreni düzenlendi. Törende açıklamalarda bulunan Güneş, ''Puan durumuna değil kendi durumumuza odaklanacağız. Takıma yararsız oyuncular kadro dışında kalacak'' dedi.Güneş, Beşiktaş'ın bugünden itibaren sorumlu kişisi olarak takıma ve kulübe gelecek söylemlerin karşısında olacağının da mesajını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20221026/besiktas-senol-gunes-ile-anlasma-sagladi--1062739416.html

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beşiktaş, şenol güneş, teknik direktör