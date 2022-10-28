https://sputniknews.com.tr/20221028/besiktas-senol-gunesi-resmen-duyurdu-1062796143.html
Beşiktaş, Şenol Güneş'i resmen duyurdu
Beşiktaş, Şenol Güneş'i resmen duyurdu
Beşiktaş Kulübü, teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirildiğini resmen açıkladı. Siyah Beyaz kulüple, Güneş arasında 1.5 yıllık anlaşma imzalandı. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T11:29+0300
2022-10-28T11:29+0300
2022-10-28T11:31+0300
spor
beşiktaş
şenol güneş
teknik direktör
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Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş'le 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada; "Yeni zaferler için, yine, yeni, yeniden evine hoş geldin Şenol Güneş" denildi.Beşiktaş Kulübü, 26 Ekim Çarşamba günü teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi başladıÜmraniye Nevzat Demir tesislerinde imza töreni düzenlendi. Törende açıklamalarda bulunan Güneş, ''Puan durumuna değil kendi durumumuza odaklanacağız. Takıma yararsız oyuncular kadro dışında kalacak'' dedi.Güneş, Beşiktaş'ın bugünden itibaren sorumlu kişisi olarak takıma ve kulübe gelecek söylemlerin karşısında olacağının da mesajını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20221026/besiktas-senol-gunes-ile-anlasma-sagladi--1062739416.html
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beşiktaş, şenol güneş, teknik direktör
beşiktaş, şenol güneş, teknik direktör
Beşiktaş, Şenol Güneş'i resmen duyurdu
11:29 28.10.2022 (güncellendi: 11:31 28.10.2022) Abone ol
Beşiktaş Kulübü, teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirildiğini resmen açıkladı. Siyah Beyaz kulüple, Güneş arasında 1.5 yıllık anlaşma imzalandı.
Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş'le 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada; "Yeni zaferler için, yine, yeni, yeniden evine hoş geldin Şenol Güneş" denildi.
Beşiktaş Kulübü, 26 Ekim Çarşamba günü teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.
Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi başladı
Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde imza töreni düzenlendi. Törende açıklamalarda bulunan Güneş, ''Puan durumuna değil kendi durumumuza odaklanacağız. Takıma yararsız oyuncular kadro dışında kalacak'' dedi.
Güneş, Beşiktaş'ın bugünden itibaren sorumlu kişisi olarak takıma ve kulübe gelecek söylemlerin karşısında olacağının da mesajını verdi.