https://sputniknews.com.tr/20221028/baykar-teknoloji-lideri-selcuk-bayraktar-saha-expoda-konustu-1062817225.html

Bayraktar: Polonya'ya ilk Bayraktar teslimatı gerçekleşti, orada da büyük bir heyecan var

Bayraktar: Polonya'ya ilk Bayraktar teslimatı gerçekleşti, orada da büyük bir heyecan var

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Polonya'ya bugün ilk sistemin (Bayraktar TB2) teslimatının gerçekleştiğini belirterek, "Orada da büyük bir heyecan... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T17:48+0300

2022-10-28T17:48+0300

2022-10-28T17:50+0300

türkiye

saha expo

selçuk bayraktar

bayraktar

bayraktar tb2

açıklama

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İstanbul Fuar Merkezi'nde 25 Ekim'de başlayan ve bugün sona erecek SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, dördüncü gününde ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, SAHA EXPO'yu son gününde ziyaret etti.Bayraktar, ziyaretinde yaptığı açıklamada, SAHA EXPO'nun uluslararası alanda çok büyük bir boyuta ulaştığını belirterek, yurt içi ve yurt dışından 1000'e yakın firmadan katılım olduğunu söyledi.Ülkelerden üst düzey katılım olduğunu aktaran Bayraktar, "11 ülkenin savunma bakanı fuarı ziyaret etti. 57 ülke buraya katıldı. Artık ülkemiz savunma sanayisinde son 20 senede gerçekleştirdiği dönüşümle tüm dünyada adından hem eserleriyle hem de kurumlarıyla söz ettirir hale geldi" diye konuştu.'Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızılelma geliştirme faaliyetleriyle uğraşıyoruz'Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yapmaya çalıştıklarının toplumsal bir dip dalgayı oluşturmak olduğunu belirterek, "Elbette savunma sanayisi bunun çok önemli bir kısmı. Savunma sanayisindeki derinlik de diğer sivil alanlara yayıldığında o derinlikte önemli bir kuvvet çarpanı olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.Bayraktar TB2'ye yoğun bir talep olduğunu ve bugüne kadar 24 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandığını aktaran Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:"AKINCI ile ilgili de bugüne kadar 5 ülkeyle imzalandı ama AKINCI henüz yeni. Göreve hazır hale gelmesi 2021'i buldu. Geliştirme aşamasındayken de talep vardı AKINCI'ya. Kızılelma daha hiç uçmadı, ona çok daha büyük ülkelerden talep var. Öz kaynaklarımızla tümüyle bağımsız bir şekilde programı ilerletiyoruz. Kızılelma ile alakalı çalışmalarımız devam ediyor.Bayraktar TB2 muharebede paradigma dönüşümünü gerçekleştirmiş oldu. Şu anda Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızılelma geliştirme faaliyetleriyle uğraşıyoruz. Onlar da bir gün muharebe sahasında görev almayı başarabilirlerse muharebe tarihinde devrim yapacaklar. Bunu da şimdiden tarihe not düşmüş olalım.Türkiye'nin özellikle havacılığın geleceği olan insansız hava araçları konusunda tüm dünyaya damgasını vurduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz bu yarışta teknoloji geliştirme açısından baktığınızda dünyada ilk 3 ülke arasına girmeyi başardık. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni değerlendirecek olursak, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bu teknolojiyi kullanma açısından konunun bir uzmanı olarak rahatlıkla dünyada bir numara olduğunu söyleyebiliriz.Bu bir yarış ve biz ancak sürekli inovasyon yaparsak, sürekli yenilik yaparsak, sürekli çok çalışırsak bu yarışta liderliğimizi sürdürebiliriz. Savunma sanayimizin aynı dinamizmini koruyarak, hiçbir engele takılmadan tümüyle bu millileşme vizyonu kapsamında ilerlemeye devam etmesi gerekiyor."Bayraktar, Polonya'ya yapılan Bayraktar TB2 teslimatına ilişkin, Polonya'ya bugün ilk sistemin teslimatının gerçekleştiğini belirterek, "Orada da büyük bir heyecan var. Polonya Savunma Bakanı, 'Bayraktarlarımızı bekliyoruz' diye sosyal medyadan duyurdu. Biz de onları en iyi biçimde görev yapacak şekilde göreve hazırladık. Bugün teslimatı gerçekleşti" değerlendirmesinde bulundu.Açıklamasının ardından SAHA EXPO'daki stantları ziyaret eden Selçuk Bayraktar, ziyaretçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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saha expo, selçuk bayraktar, bayraktar, bayraktar tb2, açıklama