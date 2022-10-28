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https://sputniknews.com.tr/20221028/bassavciliktan-ttb-davanamesi-gorevden-alinmalari-istendi-1062794586.html
Başsavcılıktan TTB davanamesi: Görevden alınmaları istendi
Başsavcılıktan TTB davanamesi: Görevden alınmaları istendi
Başsavcılık, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevden alınması için davaname hazırladı. Dava talebinde Merkez Konseyi Başkanlığı... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T10:14+0300
2022-10-28T10:14+0300
türkiye
ttb
türk tabipleri birliği (ttb)
şebnem korur fincancı
dava
mahkeme
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevlerine son verilmesi ve bu görevlere yeni isimlerin atanması istemiyle davaname hazırladı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.Davaname nedir?Cumhuriyet savcısının konuyu ilgilendiren ancak ceza davası niteliği taşımadığı için hukuk mahkemelerinde görülecek olan davayı açtığı belge.
https://sputniknews.com.tr/20221027/ttb-baskani-fincanci-savcilik-ifadesinde-suclamalari-kabul-etmedi-1062772346.html
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ttb, türk tabipleri birliği (ttb), şebnem korur fincancı, dava, mahkeme
ttb, türk tabipleri birliği (ttb), şebnem korur fincancı, dava, mahkeme

Başsavcılıktan TTB davanamesi: Görevden alınmaları istendi

10:14 28.10.2022
© DHATürk Tabipler Birliği
Türk Tabipler Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© DHA
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Başsavcılık, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevden alınması için davaname hazırladı. Dava talebinde Merkez Konseyi Başkanlığı üyelerinin de görevlerine son verilmesi istendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevlerine son verilmesi ve bu görevlere yeni isimlerin atanması istemiyle davaname hazırladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Davaname nedir?

Cumhuriyet savcısının konuyu ilgilendiren ancak ceza davası niteliği taşımadığı için hukuk mahkemelerinde görülecek olan davayı açtığı belge.
Türk Tabipler Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
TÜRKİYE
TTB Başkanı Fincancı savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmedi
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