https://sputniknews.com.tr/20221028/bassavciliktan-ttb-davanamesi-gorevden-alinmalari-istendi-1062794586.html

Başsavcılıktan TTB davanamesi: Görevden alınmaları istendi

Başsavcılıktan TTB davanamesi: Görevden alınmaları istendi

Başsavcılık, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevden alınması için davaname hazırladı. Dava talebinde Merkez Konseyi Başkanlığı... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T10:14+0300

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türkiye

ttb

türk tabipleri birliği (ttb)

şebnem korur fincancı

dava

mahkeme

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevlerine son verilmesi ve bu görevlere yeni isimlerin atanması istemiyle davaname hazırladı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.Davaname nedir?Cumhuriyet savcısının konuyu ilgilendiren ancak ceza davası niteliği taşımadığı için hukuk mahkemelerinde görülecek olan davayı açtığı belge.

https://sputniknews.com.tr/20221027/ttb-baskani-fincanci-savcilik-ifadesinde-suclamalari-kabul-etmedi-1062772346.html

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ttb, türk tabipleri birliği (ttb), şebnem korur fincancı, dava, mahkeme