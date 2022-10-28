Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221028/azeri-polisiye-yazari-abdullayev-antalyada-okuyuculariyla-bulusacak-1062808022.html
Azeri polisiye yazarı Abdullayev Antalya’da okuyucularıyla buluşacak
Azeri polisiye yazarı Abdullayev Antalya’da okuyucularıyla buluşacak
Azerbaycan’ın en bilinen polisiye yazarlarından biri olan Cengiz Abdullayev, Antalya Kitap Fuarı’na katılıyor. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T15:09+0300
2022-10-28T15:10+0300
yaşam
türkiye
azerbaycan
abaküs kitap
cengiz abdullayev
edebiyat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1c/1062807485_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_40f7fddf5b863cdd43fec7bee8a8636d.jpg
Azerbaycan’ın ‘milli yazarı’ Cengiz Abdullayev Antalya Kitap Fuarı’na katılacak. 29-30 Ekim tarihinde Abaküs Kitap standında olacak yazarın kitapları 30 milyondan fazla kopya halinde yayınlandı. Romanlarından yola çıkarak 8 film ve 2 dizi çekildi. Uluslararası hukuk alanından doktora sahibi olan Abdullayev, 1991 yılından bu yana Azerbaycan Yazarlar Birliği üyesi. Azerbaycan’ın polisiye edebiyatının en bilinen isimlerinden biri olan Abdullayev’in kitapları 32 farklı dile çevrilmiş durumda.
https://sputniknews.com.tr/20211229/ihsan-oktay-anardan-8-yil-sonra-yeni-kitap-1052219768.html
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1c/1062807485_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_80f6109f4e3ff3bb1e7e6e349a05dfe3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, azerbaycan, abaküs kitap, cengiz abdullayev, edebiyat
türkiye, azerbaycan, abaküs kitap, cengiz abdullayev, edebiyat

Azeri polisiye yazarı Abdullayev Antalya’da okuyucularıyla buluşacak

15:09 28.10.2022 (güncellendi: 15:10 28.10.2022)
© SputnikAzeri polisiye yazarı Abdullayev Antalya’da okuyucularıyla buluşacak
Azeri polisiye yazarı Abdullayev Antalya’da okuyucularıyla buluşacak - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Azerbaycan’ın en bilinen polisiye yazarlarından biri olan Cengiz Abdullayev, Antalya Kitap Fuarı’na katılıyor.
Azerbaycan’ın ‘milli yazarı’ Cengiz Abdullayev Antalya Kitap Fuarı’na katılacak.
29-30 Ekim tarihinde Abaküs Kitap standında olacak yazarın kitapları 30 milyondan fazla kopya halinde yayınlandı. Romanlarından yola çıkarak 8 film ve 2 dizi çekildi. Uluslararası hukuk alanından doktora sahibi olan Abdullayev, 1991 yılından bu yana Azerbaycan Yazarlar Birliği üyesi.
Azerbaycan’ın polisiye edebiyatının en bilinen isimlerinden biri olan Abdullayev’in kitapları 32 farklı dile çevrilmiş durumda.
İhsan Oktay Anar'dan 8 yıl sonra yeni kitap - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
YAŞAM
İhsan Oktay Anar'dan 8 yıl sonra yeni kitap
29 Aralık 2021, 13:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала