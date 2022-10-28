https://sputniknews.com.tr/20221028/azeri-polisiye-yazari-abdullayev-antalyada-okuyuculariyla-bulusacak-1062808022.html

Azeri polisiye yazarı Abdullayev Antalya’da okuyucularıyla buluşacak

Azeri polisiye yazarı Abdullayev Antalya’da okuyucularıyla buluşacak

Azerbaycan’ın en bilinen polisiye yazarlarından biri olan Cengiz Abdullayev, Antalya Kitap Fuarı’na katılıyor. 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T15:09+0300

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yaşam

türkiye

azerbaycan

abaküs kitap

cengiz abdullayev

edebiyat

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Azerbaycan’ın ‘milli yazarı’ Cengiz Abdullayev Antalya Kitap Fuarı’na katılacak. 29-30 Ekim tarihinde Abaküs Kitap standında olacak yazarın kitapları 30 milyondan fazla kopya halinde yayınlandı. Romanlarından yola çıkarak 8 film ve 2 dizi çekildi. Uluslararası hukuk alanından doktora sahibi olan Abdullayev, 1991 yılından bu yana Azerbaycan Yazarlar Birliği üyesi. Azerbaycan’ın polisiye edebiyatının en bilinen isimlerinden biri olan Abdullayev’in kitapları 32 farklı dile çevrilmiş durumda.

https://sputniknews.com.tr/20211229/ihsan-oktay-anardan-8-yil-sonra-yeni-kitap-1052219768.html

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türkiye, azerbaycan, abaküs kitap, cengiz abdullayev, edebiyat