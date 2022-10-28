https://sputniknews.com.tr/20221028/azeri-polisiye-yazari-abdullayev-antalyada-okuyuculariyla-bulusacak-1062808022.html
Azeri polisiye yazarı Abdullayev Antalya’da okuyucularıyla buluşacak
Azeri polisiye yazarı Abdullayev Antalya’da okuyucularıyla buluşacak
Azerbaycan’ın en bilinen polisiye yazarlarından biri olan Cengiz Abdullayev, Antalya Kitap Fuarı’na katılıyor. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T15:09+0300
2022-10-28T15:09+0300
2022-10-28T15:10+0300
yaşam
türkiye
azerbaycan
abaküs kitap
cengiz abdullayev
edebiyat
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Azerbaycan’ın ‘milli yazarı’ Cengiz Abdullayev Antalya Kitap Fuarı’na katılacak. 29-30 Ekim tarihinde Abaküs Kitap standında olacak yazarın kitapları 30 milyondan fazla kopya halinde yayınlandı. Romanlarından yola çıkarak 8 film ve 2 dizi çekildi. Uluslararası hukuk alanından doktora sahibi olan Abdullayev, 1991 yılından bu yana Azerbaycan Yazarlar Birliği üyesi. Azerbaycan’ın polisiye edebiyatının en bilinen isimlerinden biri olan Abdullayev’in kitapları 32 farklı dile çevrilmiş durumda.
https://sputniknews.com.tr/20211229/ihsan-oktay-anardan-8-yil-sonra-yeni-kitap-1052219768.html
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türkiye, azerbaycan, abaküs kitap, cengiz abdullayev, edebiyat
türkiye, azerbaycan, abaküs kitap, cengiz abdullayev, edebiyat
Azeri polisiye yazarı Abdullayev Antalya’da okuyucularıyla buluşacak
15:09 28.10.2022 (güncellendi: 15:10 28.10.2022) Abone ol
Azerbaycan’ın en bilinen polisiye yazarlarından biri olan Cengiz Abdullayev, Antalya Kitap Fuarı’na katılıyor.
Azerbaycan’ın ‘milli yazarı’ Cengiz Abdullayev Antalya Kitap Fuarı’na katılacak.
29-30 Ekim tarihinde Abaküs Kitap standında olacak yazarın kitapları 30 milyondan fazla kopya halinde yayınlandı. Romanlarından yola çıkarak 8 film ve 2 dizi çekildi. Uluslararası hukuk alanından doktora sahibi olan Abdullayev, 1991 yılından bu yana Azerbaycan Yazarlar Birliği üyesi.
Azerbaycan’ın polisiye edebiyatının en bilinen isimlerinden biri olan Abdullayev’in kitapları 32 farklı dile çevrilmiş durumda.