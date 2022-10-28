https://sputniknews.com.tr/20221028/avrupali-emekliye-18-bin-500-liraya--antalyada-2-ay-tatil-1062808171.html
Avrupalı emekliye 18 bin 500 liraya Antalya'da 2 ay tatil
Avrupalı emekliye 18 bin 500 liraya Antalya'da 2 ay tatil
Enerji fiyatlarındaki artış Avrupa'daki emeklilerin gözünü Antalya'ya çevirdi. Bunun üzerine turizmciler de 56 günlük tatil paketleri hazırladı. 4-5 yıldızlı... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T15:19+0300
2022-10-28T15:19+0300
2022-10-28T15:19+0300
yaşam
antalya
tatil
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Kış dönemine ilişkin 56 günlük hazırlanan tatil turları satışı başladı. Türkiye'deki en popüler destinasyon Antalya'dan 152 otel kampanyaya dahil oldu.Turizmcilerin hazırladığı tatil paketlerine Antalya'nın yanı sıra Kuşadası, İzmir, Bodrum, Marmaris ile Kuzey Kıbrıs da katıldı.Fiyatlar 500 euro'ya kadar düştü56 günlük rezervasyon için 4-5 yıldızlı her şey dahil sistem otellerde fiyatlar bin ila 9 bin euro arasında değişiyor. 2-3 yıldızlı otellerde ise bu rakam, 500 eurodan başlıyor.Türkiye'nin yanı sıra İspanya, İtalya ve Portekiz gibi ülkeler de emekli Avrupalılar için kış tatili için kampanyaya katıldı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
antalya, tatil
Avrupalı emekliye 18 bin 500 liraya Antalya'da 2 ay tatil
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Enerji fiyatlarındaki artış Avrupa'daki emeklilerin gözünü Antalya'ya çevirdi. Bunun üzerine turizmciler de 56 günlük tatil paketleri hazırladı. 4-5 yıldızlı otellerdeki fiyatlar bin eurodan başlıyor.
Kış dönemine ilişkin 56 günlük hazırlanan tatil turları satışı başladı. Türkiye'deki en popüler destinasyon Antalya'dan 152 otel kampanyaya dahil oldu.
Turizmcilerin hazırladığı tatil paketlerine Antalya'nın yanı sıra Kuşadası, İzmir, Bodrum, Marmaris ile Kuzey Kıbrıs da katıldı.
Fiyatlar 500 euro'ya kadar düştü
56 günlük rezervasyon için 4-5 yıldızlı her şey dahil sistem otellerde fiyatlar bin ila 9 bin euro arasında değişiyor. 2-3 yıldızlı otellerde ise bu rakam, 500 eurodan başlıyor.
Türkiye'nin yanı sıra İspanya, İtalya ve Portekiz gibi ülkeler de emekli Avrupalılar için kış tatili için kampanyaya katıldı.