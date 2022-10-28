https://sputniknews.com.tr/20221028/ataturk-ile-tanisan-sabiha-ogretmen-107-yasinda-bu-meslegimi-secmemi-kendisi-onerdi-1062805218.html

Atatürk ile tanışan Sabiha öğretmen 107 yaşında: 'Bu mesleği seçmemi kendisi önerdi'

Atatürk ile tanışan Sabiha öğretmen 107 yaşında: 'Bu mesleği seçmemi kendisi önerdi'

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923'teki Konya ziyareti sırasında çekilen fotoğrafta yer alan ve Büyük Önder'in isteği üzerine öğretmen olan Sabiha Özar, ilanına... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T14:41+0300

2022-10-28T14:41+0300

2022-10-28T15:06+0300

cumhuriyet

bayram

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İzmir'in Dikili ilçesinde oğlu Ersun Özar ile yaşayan ve 1 Ekim'de 107. yaş gününü kutlayan Sabiha Özar, yaşına rağmen sağlıklı ve dinç yapısıyla konuklarını ağırlıyor.Davet edildiği programlara gücü yettiğince katılmaya çalışan Özar, evinde ağırladığı gençlere anılarını anlatıyor.100 yıl önceki hatıraları dün yaşanmış gibi anlatan Özar, Cumhuriyet'in ilanından Atatürk ile karşılaşmalarına çok sayıda ilginç anısını aktarıyor.Konya'da dünyaya gelen, Bursa Öğretmen Okulundan mezun olarak öğretmenliğe adım atan Özar, Anadolu'nun farklı illerinde genç nesilleri yetiştirmek için 42 yıl çalıştıktan sonra emekli oldu.Özar'ın hayatı, Atatürk ile 22 Mart 1923'teki Konya ziyareti sırasında karşılaşmasıyla değişti. Atatürk'ün, başını okşayarak verdiği "Okuyup öğretmen ol" tavsiyesini yerine getirmeye karar veren Özar, Büyük Önder'i, Ankara'da ortaokul öğrencisiyken Cumhuriyet'in 10. yıl törenlerine katıldığı sırada ve öğretmen okulunda eğitim gördüğü Bursa'da Merinos Fabrikası'nın açılışında da görme fırsatı buldu.Özar, "Herkes artık biliyordu. Atatürk, Erzurum'da 'Halk iradesi kurulacak.' dedi. 'Ya istiklal ya ölüm' dedi. 'Bunun için çıkıyorum.' dedi. Cumhuriyet ilan edildi. Atatürk, Meclis'te konuşuyor. Cumhurbaşkanı yapıyorlar. Ondan sonra 101 top atışı, heyecanlar, her yer fevkaladeydi" ifadelerini kullandı.Cumhuriyet'in ilanı için Atatürk'e minnettar olduklarını belirten Özar, tanık olduğu bayramlar içinde Ankara'da Numune Kız Ortaokulu öğrencisiyken katıldığı Cumhuriyet'in 10. yılı kutlamalarını unutamadığını dile getirdi. Özar, şöyle konuştu:Atatürk'ün kendisine verdiği 'Öğretmen ol' tavsiyesinin bir öngörünün işareti olduğunu söyleyen Özar, o tarihte ortada okul olmamasına rağmen 6 yaşındaki bir kızdan öğretmen olup milleti aydınlatmasını istemenin eğitime verilen önemi gösterdiğini kaydetti.Aşılamaya çalıştığı bu milli duyguyla bir devlet kuran Atatürk'ün kadın erkek eşitliğine de sürekli vurgu yaptığını dile getiren Özar, sözlerini şöyle tamamladı:

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