https://sputniknews.com.tr/20221028/almanya-iran-buyukelcisini-disisleri-bakanligina-cagirdi-1062828178.html
Almanya, İran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Almanya, İran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Almanya İran'da devam eden güvenlik sıkılaştırmasını protesto etmek için İran'ın büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T23:17+0300
2022-10-28T23:17+0300
2022-10-28T23:17+0300
dünya
almanya
iran
almanya dışişleri bakanlığı
açıklama
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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Andrea Sasse, Berlin'de yaptığı açıklamada, "Hem Tahran'daki büyükelçimizin hem de Berlin'deki İran büyükelçisinin dün ilgili dışişleri bakanlıklarında görüşmeye davet edildiğini teyit edebilirim." dedi.Sasse, "Federal hükümetin tutumunu çok net bir şekilde ortaya koyduk" ifadesini kullandı.Almanya, İran'da 16 Eylül'de 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin polis tarafından öldürülmesiyle alevlenen hükümet karşıtı protestoların başlamasından bu yana bu ülkenin büyükelçisini 3. kez Dışişleri Bakanlığına çağırmış oldu.
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almanya, iran, almanya dışişleri bakanlığı, açıklama
almanya, iran, almanya dışişleri bakanlığı, açıklama
Almanya, İran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
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Almanya İran'da devam eden güvenlik sıkılaştırmasını protesto etmek için İran'ın büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Andrea Sasse, Berlin'de yaptığı açıklamada, "Hem Tahran'daki büyükelçimizin hem de Berlin'deki İran büyükelçisinin dün ilgili dışişleri bakanlıklarında görüşmeye davet edildiğini teyit edebilirim." dedi.
Sasse, "Federal hükümetin tutumunu çok net bir şekilde ortaya koyduk" ifadesini kullandı.
Almanya, İran'da 16 Eylül'de 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin polis tarafından öldürülmesiyle alevlenen hükümet karşıtı protestoların başlamasından bu yana bu ülkenin büyükelçisini 3. kez Dışişleri Bakanlığına çağırmış oldu.