https://sputniknews.com.tr/20221028/aksarayda-cenaze-yemekleri-valilik-karariyla-yasaklandi-1062800653.html

Aksaray'da cenaze yemekleri valilik kararıyla yasaklandı

Aksaray'da cenaze yemekleri valilik kararıyla yasaklandı

Aksaray Valisi Aydoğdu, katıldığı bir cenaze namazı sonrası, valilik olarak cenaze yemeğini yasakladıklarını açıkladı. Aydoğdu, "Bu güzel gelenek, bugün... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T13:19+0300

2022-10-28T13:19+0300

2022-10-28T13:19+0300

yaşam

aksaray

cenaze

yemek

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Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, katıldığı bir cenaze namazı sonrası, valilik olarak cenaze yemeğini yasakladıklarını açıkladı.DHA'nın haberine göre Aydoğdu, ''Merkez, ilçe ve köylerde cenaze sahiplerinin yemek vermesini ortadan kaldırıyoruz ve yasaklıyoruz. Bir evde cenaze varsa, 3 gün mahalleli komşu ailenin acısı olduğu için mutfağa giremez ve yemek yapamaz diye komşulardan yemekler gelirdi. Bu güzel gelenek, bugün yerini, cenaze sahibinin yemek verme merasimine dönüşüyor. Bu da toplumsal ciddi sıkıntılara yol açıyor.'' dedi.Vali Hamza Aydoğdu dün Somuncu Baba Külliyesi'nde Emine Çağlak'ın cenaze namazına katıldı. Vali Aydoğdu, namaz sonrası valilik kararıyla Aksaray'da cenaze yemeklerinin yasaklandığını açıkladı. Bununla ilgili de valilik tarafından gerekli kurumlara 'Genel emir' adı altında yazı gönderildi.Vali Aydoğdu, yasakla ilgili şunları söyledi: "Aksaray’da bir esnafımızın annesinin cenaze namazını kıldık. Bizim dinimizden, medeniyetimizden ve kültürümüzde cenaze olduğunda bir an önce hızlı bir şekilde yıkayıp defnetmemiz gerekiyor. Hocalarımız ve büyüklerimizden öğrendiğimiz kadarıyla Peygamber efendimiz, cenaze evine yemek gönderirmiş. Son zamanlarda Türkiye genelinde garip bir uygulama var. Cenazesi olan, gelenlere yemek ikram ediyor. Cenazede bir iki olduğunda problem yok. Ama 200 ile 300 kişi bir araya geldiğini düşündüğümüzde maddi durumu iyi olmayan çevresinden borç alıyor ya da gidip kredi çekiyor. Bu yanlış geleneği bir resmi yazıyla imam ile müftülerimiz ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare ederek Aksaray bir model olsun istedik ve bu uygulamaya son veriyoruz. Cenazede bize düşen, dua okuyup, başsağlığı dilemek ve vazifemizi yaptıktan sonra oradan ayrılmaktır. Cenaze evinde sanki bayram havasında yemek yenmesini beklemek ya da ikramı beklemek, cenaze sahibinin de bu psikolojiyi içerisine girip bu mahcubiyet içerisinde 'ben yemek ikram etmezsem gelenlere ayıp olur', diye sağdan soldan borç alması ve bankadan kredi çekmesi kabul edilir bir şey değil.”Uygulamanın yurt geneline örnek olacağını belirten Aydoğdu, ''Biz yazılarımızı hazırladık. Vatandaşlarımızdan da bu konuda çok güzel tepkileri de oldu. Çünkü onlar da zora düşüyordu.Merkez, ilçe ve köylerde cenaze sahiplerinin yemek vermesini ortadan kaldırıyoruz ve yasaklıyoruz. Bir evde cenaze varsa, 3 gün mahalleli komşu ailenin acısı olduğu için mutfağa giremez ve yemek yapamaz diye komşulardan yemekler gelirdi. Bu güzel gelenek, bugün yerini, cenaze sahibinin yemek verme merasimine dönüşüyor. Bu da toplumsal ciddi sıkıntılara yol açıyor. Şehir olarak ilk uygulama Aksaray’da başladı. Cenaze namazı kıldıran imama ricada bulunduk. Müftümüzde diğer imamlarımızı toplayıp talimatları bildirecek. Bütün cenaze namazlarında sonra bunun yanlış bir uygulama olduğunu ve Peygamber efendimizin sünnetinin cenaze evine yemek yapılıp götürülmesi bütün vatandaşlarımıza bildireceğiz. Bence bu doğru uygulamaları her yerde doğru bir şekilde uygulamamız lazım. Acın varken bir taraftan da gelen insanlara yemek yedirme derdinde olmamalıyız. Bu uygulamanın tüm Türkiye’de örnek olacağını düşünüyorum. Çünkü insanın fıtratına uygun. Küçük yerlerde biliyorsunuz 200 ile 300 ya da 500 kişi taziyeye gidiyor. Bu durdum 3 gün sürüyor. Koyunlar ile koçlar kesiliyor. Şimdi bir acıyı paylaşma duygusundan bir yemek merasimine dönen bir cenaze törenleri görüyoruz. İşin doğrusu bu durum bize yakışmıyor. Uygulamanın halkımızda ve insanlarımızda konuşurken ve bakarken de çok olumlu pozitif bir etkisinin olduğunu gördük ve çok mutlu olduk." diye konuştu.

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aksaray, cenaze, yemek