AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Türkiye Yüzyılı' açıklaması: Büyük bir devrim gerçekleştirildi

Cumhuriyetimizin 100.yaşına gireceğiz. Çok uzun yollar yürüdük. Cumhuriyetimizin 100.yaşına gireceğiz. Çok uzun yollar yürüdük.

Büyük bir devrim gerçekleştirildi. Bugün daha cumhurbaşkanımız sahneye çıkmadan oradaki koreografi bize bir şey gösterdi. Bu ülkede bir şeyleri iyi yönde değiştirmiş vatandaşlar sahneye çıktılar. Büyük bir devrim gerçekleştirildi. Bugün daha cumhurbaşkanımız sahneye çıkmadan oradaki koreografi bize bir şey gösterdi. Bu ülkede bir şeyleri iyi yönde değiştirmiş vatandaşlar sahneye çıktılar.

Biz hepimizin soyadı olan Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında bir ve beraberiz. Biz bu ülkeye değer katmanın en büyük aidiyet olduğuna inanıyoruz. Biz hepimizin soyadı olan Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında bir ve beraberiz. Biz bu ülkeye değer katmanın en büyük aidiyet olduğuna inanıyoruz.

Taş üstüne taş koyanın, ortak emeğine katkısına, bir ve beraber çalışmasına ihtiyacımız var. Türkiye Yüzyılı hepimizin yüzyılıdır. Taş üstüne taş koyanın, ortak emeğine katkısına, bir ve beraber çalışmasına ihtiyacımız var. Türkiye Yüzyılı hepimizin yüzyılıdır.

Net olarak verilen mesaj şudur: Bir değer dünyasından bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti aynı zamanda bir değer dünyasını ifade ediyor. Net olarak verilen mesaj şudur: Bir değer dünyasından bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti aynı zamanda bir değer dünyasını ifade ediyor.

Şimdi şunu hiçbir zaman unutmayalım; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 99 yıl önce "Efendiler Cumhuriyeti ilan edeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 99 yıl sonra Cumhuriyet için "Türkiye Yüzyılı" dedi. Şimdi şunu hiçbir zaman unutmayalım; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 99 yıl önce "Efendiler Cumhuriyeti ilan edeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 99 yıl sonra Cumhuriyet için "Türkiye Yüzyılı" dedi.

Anayasa milletimize, gençlerimize karşı borcumuzdur. Şimdi şöyle bir şey var tabii, Cumhuriyet hepimizin göz bebeği ancak Cumhuriyet en çok gençlere yakışır. Anayasa milletimize, gençlerimize karşı borcumuzdur. Şimdi şöyle bir şey var tabii, Cumhuriyet hepimizin göz bebeği ancak Cumhuriyet en çok gençlere yakışır.

Cumhuriyet'in geleceğini gençler temsil ediyor. Bugün genç arkadaşlarımızın bilimde, sporda gösterdiği performans Türkiye'yi geleceğe taşıyor. Cumhuriyet'in geleceğini gençler temsil ediyor. Bugün genç arkadaşlarımızın bilimde, sporda gösterdiği performans Türkiye'yi geleceğe taşıyor.