Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20221028/ak-parti-sozcusu-celikten-turkiye-yuzyili-aciklamasi-buyuk-bir-devrim-gerceklestirildi-1062825235.html
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Türkiye Yüzyılı' açıklaması: Büyük bir devrim gerçekleştirildi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Türkiye Yüzyılı' açıklaması: Büyük bir devrim gerçekleştirildi
AK Parti Sözüsü Ömer Çelik, TRT Haber'de katıldığı programda 'Türkiye Yüzyılı' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, "Büyük bir devrim gerçekleştirildi"... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T21:33+0300
2022-10-28T21:45+0300
politika
ak parti
ömer çelik
açıklama
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056321535_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_7048ef9be70c48c5b105728513ef7574.jpg
Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056321535_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_896e1110c3ea9d34b9246b9746d2c81a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, ömer çelik, açıklama, recep tayyip erdoğan
ak parti, ömer çelik, açıklama, recep tayyip erdoğan

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Türkiye Yüzyılı' açıklaması: Büyük bir devrim gerçekleştirildi

21:33 28.10.2022 (güncellendi: 21:45 28.10.2022)
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© AA
Abone olTelegram
AK Parti Sözüsü Ömer Çelik, TRT Haber'de katıldığı programda 'Türkiye Yüzyılı' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, "Büyük bir devrim gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.
Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Cumhuriyetimizin 100.yaşına gireceğiz. Çok uzun yollar yürüdük.
Büyük bir devrim gerçekleştirildi. Bugün daha cumhurbaşkanımız sahneye çıkmadan oradaki koreografi bize bir şey gösterdi. Bu ülkede bir şeyleri iyi yönde değiştirmiş vatandaşlar sahneye çıktılar.
Biz hepimizin soyadı olan Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında bir ve beraberiz. Biz bu ülkeye değer katmanın en büyük aidiyet olduğuna inanıyoruz.
Taş üstüne taş koyanın, ortak emeğine katkısına, bir ve beraber çalışmasına ihtiyacımız var. Türkiye Yüzyılı hepimizin yüzyılıdır.
Net olarak verilen mesaj şudur: Bir değer dünyasından bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti aynı zamanda bir değer dünyasını ifade ediyor.
Şimdi şunu hiçbir zaman unutmayalım; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 99 yıl önce "Efendiler Cumhuriyeti ilan edeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 99 yıl sonra Cumhuriyet için "Türkiye Yüzyılı" dedi.
Anayasa milletimize, gençlerimize karşı borcumuzdur. Şimdi şöyle bir şey var tabii, Cumhuriyet hepimizin göz bebeği ancak Cumhuriyet en çok gençlere yakışır.
Cumhuriyet'in geleceğini gençler temsil ediyor. Bugün genç arkadaşlarımızın bilimde, sporda gösterdiği performans Türkiye'yi geleceğe taşıyor.
Ülkemizin üzerine çöken bu karanlık vesayeti, kendi milletine silah, tank doğrultan vesayeti yendik, Cumhuriyetimiz geleceğe güvenle bakıyor. Şimdi, "Dünya beşten büyüktür" diyerek küresel vesayetle mücadele ediyoruz.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала