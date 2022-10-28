https://sputniknews.com.tr/20221028/abden-kus-ozgur-kaldi-diyen-muska-yanit-avrupada-kus-bizim-kurallarimiza-gore-ucacak-1062823199.html
AB'den 'Kuş özgür kaldı' diyen Musk'a yanıt: Avrupa'da kuş bizim kurallarımıza göre uçacak
AB'den 'Kuş özgür kaldı' diyen Musk'a yanıt: Avrupa'da kuş bizim kurallarımıza göre uçacak
AB Komisyonu'nun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton, Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecinin tamamlanmasıyla "Kuş özgür kaldı" mesajını paylaşmasına... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T19:22+0300
2022-10-28T19:22+0300
2022-10-28T19:22+0300
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Avrupa Birliği (AB), SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'ı satın almasının ardından "Avrupa'da bizim kurallarımız geçerli" mesajı verdi.AB Komisyonu'nun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton, Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecinin tamamlanmasıyla "Kuş özgür kaldı" mesajını paylaşmasına karşılık verdi.Breton, "Avrupa'da kuş bizim kurallarımıza göre uçacak" ifadesini kullandı.Breton mesajında, AB'nin Dijital Hizmetler Yasasına atıf yaparak "DSA" etiketini kullandı. Bu yasa dijital hizmet sağlayıcılarının "nefret söylemi" gibi internetteki yasa dışı olduğuna karar verilen içeriklerin Twitter benzeri dijital hizmet sağlayıcılar tarafından en kısa sürede kaldırılmasını öngörüyor.AB Komisyonu üyesi Breton, ayrıca, mayıs ayında Musk ile yaptığı görüşmeden sonra yaptıkları açıklamanın videosunu da paylaştı. Videoda Breton Musk'a, AB'nin Dijital Hizmetler Yasası'nı açıkladığını söylüyor. Musk da Breton'a, "Söylediğiniz her şeye katılıyorum" karşılığını veriyor.Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın, sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma süreci dün tamamlanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221028/elon-musk-twitteri-resmen-satin-aldi--1062790830.html
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AB'den 'Kuş özgür kaldı' diyen Musk'a yanıt: Avrupa'da kuş bizim kurallarımıza göre uçacak
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AB Komisyonu'nun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton, Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecinin tamamlanmasıyla "Kuş özgür kaldı" mesajını paylaşmasına yanıt verdi. Breton, "Avrupa'da kuş bizim kurallarımıza göre uçacak" dedi.
Avrupa Birliği (AB), SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'ı satın almasının ardından "Avrupa'da bizim kurallarımız geçerli" mesajı verdi.
AB Komisyonu'nun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton, Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecinin tamamlanmasıyla "Kuş özgür kaldı" mesajını paylaşmasına karşılık verdi.
Breton, "Avrupa'da kuş bizim kurallarımıza göre uçacak" ifadesini kullandı.
Breton mesajında, AB'nin Dijital Hizmetler Yasasına atıf yaparak "DSA" etiketini kullandı. Bu yasa dijital hizmet sağlayıcılarının "nefret söylemi" gibi internetteki yasa dışı olduğuna karar verilen içeriklerin Twitter benzeri dijital hizmet sağlayıcılar tarafından en kısa sürede kaldırılmasını öngörüyor.
AB Komisyonu üyesi Breton, ayrıca, mayıs ayında Musk ile yaptığı görüşmeden sonra yaptıkları açıklamanın videosunu da paylaştı. Videoda Breton Musk'a, AB'nin Dijital Hizmetler Yasası'nı açıkladığını söylüyor. Musk da Breton'a, "Söylediğiniz her şeye katılıyorum" karşılığını veriyor.
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın, sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma süreci dün tamamlanmıştı.