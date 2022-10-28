https://sputniknews.com.tr/20221028/abd-iran-ve-rusya-yonetimlerini-seytanlastirmak-icin-yalanlara-basvuruyor-1062810868.html

‘ABD, İran ve Rusya yönetimlerini ‘şeytanlaştırmak’ için yalanlara başvuruyor’

‘ABD, İran ve Rusya yönetimlerini ‘şeytanlaştırmak’ için yalanlara başvuruyor’

İran'da devam eden “Mahsa Emini” protestoları konusunda ABD’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Beyaz Saray, Moskova yönetiminin protestoların bastırılması... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T16:28+0300

2022-10-28T16:28+0300

2022-10-28T16:28+0300

görüş

rusya

abd

iran

mahsa emini

protesto

tahran

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İran'da “Mahsa Emini” protestoları birçok kentte aralıklarla devam ediyor.Bu süreci en yakından da İran’ı “düşman” olarak gören ABD izliyor.Protestolar konusunda ABD’den gelen son açıklamada, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İran ve Rusya'nın protestolara müdahale ediş biçimlerindeki benzerlikler' olduğunu iddia etti. "Moskova'nın, İran'daki protestoların bastırılması konusunda İran'a 'en iyi yöntemlerini' tavsiye ettiği konusunda endişeliyiz" ifadesini kullanan Jean-Pierre, her iki ülkenin de protestocuları bastırarak susturmaya çalıştıklarını öne sürdü.Jean-Pierre, "İran ve Rusya, daha çok izole edildikçe daha da yakınlaşıyorlar. Bizim İran'a mesajımız açık; kendi halkınızı öldürmeyi ve Rusya'ya Ukraynalıları öldürmeleri için silah göndermeyi bırakın" çağrısında bulundu.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby de "Rusya'nın protestoculara sert müdahale için İran'a bir şekilde yardım etmeyi düşündüğünü biliyoruz. Rusya'nın bu konuda ne yazık ki deneyimi var" ifadesini kullandı.‘Türkiye, İran, Rusya ve Çin kader ortağıdır’Ulusal Kanal’ın Tahran temsilcisi olarak ülkede bulunan gazeteci Gürkan Demir, konu hakkında Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “ABD, bölüp parçalamak, kaos oluşturmak ve yönetimlerini değiştirmek istediği ancak diş geçiremedi ülkeleri her seferinde ‘şeytanlaştırma’ yoluna gidiyor. Bunun için insan hakları ve özgürlük iki önemli argümanı” dedi ve şöyle devam etti:‘Bu açıklama, Tahran’da içişlerine müdahale olarak görülüyor’İran’ın Rusya’ya silah sattığı iddiasının bunun bir parçası olduğunu ifade eden Demir, “Kaldı ki İran, bu tarz eylemlerle ilk defa karşı karşıya değil. Nasıl bastırılacağı konusunda son derecede tecrübelidir. Olabildiğince barışçıl protestolara geniş alan açan İran, yakma-yıkma-terör faaliyetlerini ise halkın güvenliğini sağmak adına devlet aygıtlarını kullanarak engelliyor. Bu da egemen, bağımsız bir ülkenin en doğal hakkıdır. ABD’nin silah satışı ve protestoları durdurmak için ‘Moskova-İran iş birliği yapıyor’ iddiaları ile eylemcilere sözlü ve teknik destekleri, Tahran’da içişlerine müdahale olarak görülüyor. Bu müdahaleleri engellemek için de başta BM olmak üzere uluslararası düzlemde gerekli adımları atmak için hazırlık yapılıyor” ifadelerini kullandı.

rusya

iran

tahran

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2022

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rusya, abd, iran, mahsa emini, protesto, tahran