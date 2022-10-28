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41 kişinin yaşamını yitirdiği Amasra'daki maden patlamasında 24 kişi gözaltına alındı
41 kişinin yaşamını yitirdiği Amasra'daki maden patlamasında 24 kişi gözaltına alındı
Bartın’ın Amasra ilçesinde 41 kişinin yaşamını yitirdiği maden faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 25 kişiden... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T11:42+0300
2022-10-28T11:42+0300
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bartın
amasra
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Aralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir ve yöneticilerin de olduğu şüphelilerin ifadeleri alınacak.TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’nde 14 Ekim günü meydana gelen grizu faciasında 41 kişi yaşamını yitirdi. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü, hazırlık şefi, sondaj şefi, kartiye şefleri, iş güvenliği mühendisi, kartiye mühendisi, personel müdürü, aspiratör mühendisinin de olduğu 24 kişi gözaltına alındı.Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin ise İstanbul’da olduğu belirtildi. 24 kişinin bugünden itibaren ifadeleri alınmaya başlanacak.
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bartın, amasra, maden
bartın, amasra, maden

41 kişinin yaşamını yitirdiği Amasra'daki maden patlamasında 24 kişi gözaltına alındı

11:42 28.10.2022
© AAAmasra'da patlama yaşanan maden ocağındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Amasra'da patlama yaşanan maden ocağındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© AA
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Bartın’ın Amasra ilçesinde 41 kişinin yaşamını yitirdiği maden faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 25 kişiden 24'ü gözaltına alındı.
Aralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir ve yöneticilerin de olduğu şüphelilerin ifadeleri alınacak.
TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’nde 14 Ekim günü meydana gelen grizu faciasında 41 kişi yaşamını yitirdi. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü, hazırlık şefi, sondaj şefi, kartiye şefleri, iş güvenliği mühendisi, kartiye mühendisi, personel müdürü, aspiratör mühendisinin de olduğu 24 kişi gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin ise İstanbul’da olduğu belirtildi. 24 kişinin bugünden itibaren ifadeleri alınmaya başlanacak.
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