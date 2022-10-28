https://sputniknews.com.tr/20221028/4-bin-liraya-kiraya-verdi-tepkiler-uzerine-ilani-kaldirdi-1062799098.html

4 bin lira kira istedi, tepkiler üzerine ilanı kaldırdı

4 bin lira kira istedi, tepkiler üzerine ilanı kaldırdı

İstanbul Esenler'de bir ev sahibi harabe haldeki evine 4 bin lira kira isteyerek ilan verdi. Sosyal medyada yayılan ilan tepki çekti. 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T12:44+0300

2022-10-28T12:44+0300

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türkiye

kiralama

kiralık

ev sahibi

türkiye

istanbul

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İstanbul'da son dönemde kiralık ev fiyatlarında artış yaşanıyor. Bazı ev sahipleri de bu durumu fırsata çevirmeye devam ediyor.Esenler Davutpaşa Mahallesi'nde bir kişi ise daha önce kömürlük ve depo olarak kullanılan giriş katındaki evini emlakçıya verdi.Emlakçı da evi internet sitesi ilan koyarak 4 bin lira kira istedi. İlan sitesinde bakımsız 2+1 daireye 4 bin lira kira istenmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.Duvarlarında rutubetli, mutfak tezgahının kırık, tuvaletin ise kullanılamayacak durumda olan evi kiralamak isteyenler fotoğrafları görünce vazgeçti. Ev ilandan kaldırılırken, emlakçı evde tadilat yapılacağını belirtti.Evi kiralamak isteyenlerden Furkan Türeli, "4 bin lira yazınca ucuz diye düşündük. Fotoğraflarını attılar. Fotoğraflar gelince 'Bu nasıl rezillik dedik'. Fotoğrafları başka yerlere attık bu kadar vicdansızlık olamaz dedik. Ev sahibini direkt engelledik. Bir de 4 bin lira depozito istemiş çok ilginç" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221012/antalyada-125-bin-liraya-kiralik-daire-1-yillik-kira-pesin-alinacaktir-1062226828.html

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kiralama, kiralık, ev sahibi , türkiye, istanbul