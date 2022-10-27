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https://sputniknews.com.tr/20221027/yeni-zelanda-basbakani-ardernin-ofisinde-yangin-1062745982.html
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in ofisinde yangın
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in ofisinde yangın
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in ofisinde çıkan yangının ardından çalışanlar tahliye edildi. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in Auckland kentindeki seçim ofisinde yangın çıktı.Yerel saatle 08.27'de başlayan yangının ardından çalışanlar tahliye edildi. İtfaiye ve acil durum ekiplerinin müdahale ettiği yangın ile ilgili açıklama yapan polis, "Acil durum ekipleri, Auckland'ın Morningside Mahallesi'nde bulunan Jacinda Ardern'in Mount Albert seçim ofisinde çıkan yangına müdahale ediyor" ifadelerini kullandı. Başbakan Ardern'in Antartika'da olduğu biliniyor.
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yeni zelanda, jacinda ardern, auckland
yeni zelanda, jacinda ardern, auckland

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in ofisinde yangın

00:21 27.10.2022 (güncellendi: 00:23 27.10.2022)
© HOW HWEE YOUNG Jacinda Ardern
 Jacinda Ardern - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© HOW HWEE YOUNG
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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in ofisinde çıkan yangının ardından çalışanlar tahliye edildi.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in Auckland kentindeki seçim ofisinde yangın çıktı.
Yerel saatle 08.27'de başlayan yangının ardından çalışanlar tahliye edildi.
İtfaiye ve acil durum ekiplerinin müdahale ettiği yangın ile ilgili açıklama yapan polis, "Acil durum ekipleri, Auckland'ın Morningside Mahallesi'nde bulunan Jacinda Ardern'in Mount Albert seçim ofisinde çıkan yangına müdahale ediyor" ifadelerini kullandı.
Başbakan Ardern'in Antartika'da olduğu biliniyor.
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