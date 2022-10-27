https://sputniknews.com.tr/20221027/yeni-zelanda-basbakani-ardernin-ofisinde-yangin-1062745982.html
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in ofisinde yangın
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in ofisinde yangın
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in ofisinde çıkan yangının ardından çalışanlar tahliye edildi. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T00:21+0300
2022-10-27T00:21+0300
2022-10-27T00:23+0300
dünya
yeni zelanda
jacinda ardern
auckland
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1b/1062745837_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_876b8f2c90ce5979234efee60ac2f6f1.jpg
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in Auckland kentindeki seçim ofisinde yangın çıktı.Yerel saatle 08.27'de başlayan yangının ardından çalışanlar tahliye edildi. İtfaiye ve acil durum ekiplerinin müdahale ettiği yangın ile ilgili açıklama yapan polis, "Acil durum ekipleri, Auckland'ın Morningside Mahallesi'nde bulunan Jacinda Ardern'in Mount Albert seçim ofisinde çıkan yangına müdahale ediyor" ifadelerini kullandı. Başbakan Ardern'in Antartika'da olduğu biliniyor.
yeni zelanda
auckland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1b/1062745837_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_84405d8233936b48ea918cc1f433388d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yeni zelanda, jacinda ardern, auckland
yeni zelanda, jacinda ardern, auckland
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in ofisinde yangın
00:21 27.10.2022 (güncellendi: 00:23 27.10.2022) Abone ol
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in ofisinde çıkan yangının ardından çalışanlar tahliye edildi.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in Auckland kentindeki seçim ofisinde yangın çıktı.
Yerel saatle 08.27'de başlayan yangının ardından çalışanlar tahliye edildi.
İtfaiye ve acil durum ekiplerinin müdahale ettiği yangın ile ilgili açıklama yapan polis, "Acil durum ekipleri, Auckland'ın Morningside Mahallesi'nde bulunan Jacinda Ardern'in Mount Albert seçim ofisinde çıkan yangına müdahale ediyor" ifadelerini kullandı.
Başbakan Ardern'in Antartika'da olduğu biliniyor.