https://sputniknews.com.tr/20221027/ukrayna-tahili-nereye-gidiyor-1062776197.html
Ukrayna tahılı nereye gidiyor?
Ukrayna tahılı nereye gidiyor?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yayınladığı verilere göre, Ukrayna’dan çıkan tahıl gemilerinin yalnızca yüzde 13’ü Afrika’ya varıyor. Ukrayna tahılının... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T19:59+0300
2022-10-27T19:59+0300
2022-10-27T19:59+0300
multimedya
infografik
ukrayna
tahıl sevkiyatı
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
rusya
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22 Temmuz’da İstanbul’a imzalanan tahıl anlaşması hakkında halihazırda tartışmalar sürüyor. Zira, Ukrayna’dan çıkan tahılın dünya pazarına ulaşması konusunda herhangi bir pürüz bulunmazken, Rus gıda ve gübrelerinin, gübre üretimi için hammaddeler de dahil olmak üzere, dünya pazarlarına engelsiz ihracatını sağlayacak maddeler henüz işlemiyor görünüyor.Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılamayışının Afrika ülkelerinde ciddi bir gıda krizine yol açacağı yönündeki açıklamalara rağmen bu ülkeden çıkarılan tahılın çoğunun ‘zengin Avrupa ülkelerine gönderilmiş olmasını’ hakkında da eleştirilerde bulundu. Bununla beraber, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yayınladığı verilere göre, 1 Ağustos-18 Ekim tarihleri arasında Ukrayna’nın Odessa, Chornomorsk ve Yuzhne şehirlerindeki limanlarından çıkan gemilerden yalnızca yüzde 13 Afrika’ya varmış görünüyor. Ukrayna tahılının nereye gittiğinin ayrıntıları Sputnik’in hazırladığı infografikte.
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infografik, ukrayna, tahıl sevkiyatı, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, rusya, инфографика
infografik, ukrayna, tahıl sevkiyatı, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, rusya, инфографика
Ukrayna tahılı nereye gidiyor?
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yayınladığı verilere göre, Ukrayna’dan çıkan tahıl gemilerinin yalnızca yüzde 13’ü Afrika’ya varıyor. Ukrayna tahılının varış noktaları, Sputnik’in hazırladığı infografikte.
22 Temmuz’da İstanbul’a imzalanan tahıl anlaşması hakkında halihazırda tartışmalar sürüyor. Zira, Ukrayna’dan çıkan tahılın dünya pazarına ulaşması konusunda herhangi bir pürüz bulunmazken, Rus gıda ve gübrelerinin, gübre üretimi için hammaddeler de dahil olmak üzere, dünya pazarlarına engelsiz ihracatını sağlayacak maddeler henüz işlemiyor görünüyor.
Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılamayışının Afrika ülkelerinde ciddi bir gıda krizine yol açacağı yönündeki açıklamalara rağmen bu ülkeden çıkarılan tahılın çoğunun ‘zengin Avrupa ülkelerine gönderilmiş olmasını’ hakkında da eleştirilerde bulundu.
Bununla beraber, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yayınladığı verilere göre, 1 Ağustos-18 Ekim tarihleri arasında Ukrayna’nın Odessa, Chornomorsk ve Yuzhne şehirlerindeki limanlarından çıkan gemilerden yalnızca yüzde 13 Afrika’ya varmış görünüyor.
Ukrayna tahılının nereye gittiğinin ayrıntıları Sputnik’in hazırladığı infografikte.