https://sputniknews.com.tr/20221027/turkiye-yuzyili-vizyon-belgesinde-enerji-hedeflerine-vurgu-yapilacak-1062763717.html

'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesinde enerji hedeflerine vurgu yapılacak

'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesinde enerji hedeflerine vurgu yapılacak

AK Parti'nin hazırlıklarını tamamladığı, vizyon belgesi niteliği taşıyan 'Türkiye Yüzyılı'nın detayları, 28 Ekim Cuma günü Ankara Spor Salonu'nda... 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T13:53+0300

2022-10-27T13:53+0300

2022-10-27T13:56+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ak parti

vizyon

enerji

türkiye

2023

akkuyu ngs

tbmm

akkuyu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına dair yeni hedefleri ortaya koyacağı Türkiye Yüzyılı vizyon belgesi, cuma günü Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek tanıtım toplantısı ile kamuoyuna duyurulacak.AK Parti kurmaylarının uzun bir süredir üzerinde çalıştığı vizyon belgesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüz yılına ilişkin hedefler ve planlar yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Yüzyılı hedefleri için “Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek, hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak” değerlendirmesini yaptı.Güçlü Türkiye vurgusuVizyon belgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" başlıklı konuşmasında din, dil, ırk, cinsiyet, inanç, düşünce farkı gözetmeden toplumun tüm katmanlarına "Gelin büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte kuralım" çağrısı yapacağı da belirtiliyor. Türkiye’nin son dönemde özellikle savuma sanayinde hayata geçirilen yerlilik ve millik vurgusunun tüm sektörlere yaygınlaştırılması için atılacak adımların da vizyon belgesinde yer alması planlanırken, savunma sanayinde yeni hedeflerin de Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.Enerji üssü olma hedefiCumhurbaşkanı Erdoğan’ın asırlık hamleler olarak tanımladığı başlıklar arasında Türkiye’nin enerji alanında atacağı adımların da yer aldığı ifade edildi. Erdoğan tarafından detayları açıklanacak hedefler arasında Türkiye’nin enerji merkezi haline getirecek başlıklar da yer alacak.2023 yılından hayata geçecek Akkuyu Nükleer Santrali, Karadeniz’de keşfedilen gazın kullanılmaya başlaması, ikinci nükleer santrali, Rusya, İran ve Azerbaycan’dan alınacak gazın Avrupa’ya iletilmesi gibi projelerin de vizyon belgesi içerisinde olması öngörülüyor.11 partinin genel başkanı davet edildi'Türkiye Yüzyılı' tanıtım toplantısına Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Hür Dava Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi ve İYİ Parti genel başkanları davet edildi. Programa ayrıca sporcular, sanatçılar, cemaat vakıfları, Alevi dernekleri, STK temsilcileri, sanayici ve iş adamları, sanatçılar, çevreci genç ve kadınlar, şehit ve gazi yakınları, engelliler, Romanlar, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, bazı muhalif gazeteciler ile sosyal medya fenomenlerinin de davet edildi.Erdoğan TBMM açılışında 'Türkiye Yüzyılı'na vurgu yapmıştıHazırlıkları uzun süredir devam eden Türkiye yüzyılı vizyon belgesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk ip ucunu TBMM açılışında yaptığı konuşmada vermişti. Erdoğan “Önümüzdeki yıl hep birlikte coşkuyla kutlayacağımız Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılına atıfla, 2023’te milletimizin huzuruna yeni bir sözle çıkıyoruz. Bu söz, ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız eser ve hizmetlerin üzerine Türkiye Yüzyılı inşa etme sözüdür. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını, milletimizin asırlık hayallerini hayata geçirme dönemi haline dönüştürmekte kararlıyız” ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221026/ak-partiden-11-partiye-davet-1062724248.html

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