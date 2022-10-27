https://sputniknews.com.tr/20221027/ttb-baskani-fincanci-adliyeye-sevk-edildi-1062757111.html

TTB Başkanı Fincancı gözaltında

TTB Başkanı Fincancı gözaltında

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik yürütülen askeri operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddialarıyla ilgili açıklamaları nedeniyle hakkında soruşturma... 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T11:46+0300

2022-10-27T11:46+0300

2022-10-27T11:46+0300

yolcu yolunda gerek

şebnem korur fincancı

türk tabipleri birliği (ttb)

gözaltı

pkk

kimyasal silah

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26.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek 26.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik yürütülen askeri operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddialarıyla ilgili açıklamaları nedeniyle hakkında soruşturma açılan ve dün gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, adliyeye sevk edildi.Öte yandan, Fincancı'nın evinde yapılan aramada bulunanlar da tartışma konusu oldu. TTB Başkanı'nın evinde bulunan mermiler, avukatları tarafından "Dedesinden kaldı" ifadeleriyle açıklanırken, sosyal medyada 'örgüt yayını' olarak dolaşıma giren bir kitabın ise bandrollü ve hala satışta olduğu öğrenildi.Fincancı'nın gözaltına alınması, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından tepkiyle karşılandı. CHP'li Özgür "Onun üzerinden TTB’ye yönelik saldırılar demokrasi görüntüsü değildir. Asla kabul edilemez" dedi.Enver Aysever, Fincancı'nın gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan 'ifade özgürlüğü' tartışmalarını dinleyicileriyle birlikte değerlendirdi.

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2022

Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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şebnem korur fincancı, türk tabipleri birliği (ttb), gözaltı, pkk, kimyasal silah, аудио