https://sputniknews.com.tr/20221027/ttb-baskani-fincanci-adliyeye-sevk-edildi-1062757111.html
TTB Başkanı Fincancı gözaltında
TTB Başkanı Fincancı gözaltında
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik yürütülen askeri operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddialarıyla ilgili açıklamaları nedeniyle hakkında soruşturma... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T11:46+0300
2022-10-27T11:46+0300
2022-10-27T11:46+0300
yolcu yolunda gerek
şebnem korur fincancı
türk tabipleri birliği (ttb)
gözaltı
pkk
kimyasal silah
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1b/1062751649_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4c2ac81e969e63a35efe72c16b25fc1e.jpg
26.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
26.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik yürütülen askeri operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddialarıyla ilgili açıklamaları nedeniyle hakkında soruşturma açılan ve dün gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, adliyeye sevk edildi.Öte yandan, Fincancı'nın evinde yapılan aramada bulunanlar da tartışma konusu oldu. TTB Başkanı'nın evinde bulunan mermiler, avukatları tarafından "Dedesinden kaldı" ifadeleriyle açıklanırken, sosyal medyada 'örgüt yayını' olarak dolaşıma giren bir kitabın ise bandrollü ve hala satışta olduğu öğrenildi.Fincancı'nın gözaltına alınması, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından tepkiyle karşılandı. CHP'li Özgür "Onun üzerinden TTB’ye yönelik saldırılar demokrasi görüntüsü değildir. Asla kabul edilemez" dedi.Enver Aysever, Fincancı'nın gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan 'ifade özgürlüğü' tartışmalarını dinleyicileriyle birlikte değerlendirdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1b/1062751649_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_39b4cf9f6ce06196086aed43ce707b79.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
şebnem korur fincancı, türk tabipleri birliği (ttb), gözaltı, pkk, kimyasal silah, аудио
şebnem korur fincancı, türk tabipleri birliği (ttb), gözaltı, pkk, kimyasal silah, аудио
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik yürütülen askeri operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddialarıyla ilgili açıklamaları nedeniyle hakkında soruşturma açılan ve dün gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, Fincancı'nın evinde yapılan aramada bulunanlar da tartışma konusu oldu. TTB Başkanı'nın evinde bulunan mermiler, avukatları tarafından "Dedesinden kaldı" ifadeleriyle açıklanırken, sosyal medyada 'örgüt yayını' olarak dolaşıma giren bir kitabın ise bandrollü ve hala satışta olduğu öğrenildi.
Fincancı'nın gözaltına alınması, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından tepkiyle karşılandı. CHP'li Özgür "Onun üzerinden TTB’ye yönelik saldırılar demokrasi görüntüsü değildir. Asla kabul edilemez" dedi.
Enver Aysever, Fincancı'nın gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan 'ifade özgürlüğü' tartışmalarını dinleyicileriyle birlikte değerlendirdi.