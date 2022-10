https://sputniknews.com.tr/20221027/tbmm-genel-kurulunda-ttb-baskani-fincancinin-gozaltina-alinmasi-konusunda-tartisma-1062750420.html

TBMM Genel Kurulu'nda 'TTB Başkanı Fincancı'nın gözaltına alınması' konusunda tartışma

TBMM Genel Kurulu'nda 'TTB Başkanı Fincancı'nın gözaltına alınması' konusunda tartışma

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınmasını eleştirmesi ve HDP Grup... 27.10.2022, Sputnik Türkiye

TBMM Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerinde görüşmeler sırasında konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Şebnem'in babası asker. Askerin evinde silahı olur, babadan kalma bir silah. Bunlar FETÖ taktiğidir. Hala kripto FETÖ'cüler arıyorsunuz ya, bu operasyonları yapanlara bakın, bu bilgileri Cumhurbaşkanı'nın ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın önüne koyanlara bakın" ifadelerini kullandı.MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Fincancı'nın evinde bulunduğu söylenen kitaba ilişkin "Kandil'deki teröristlerin, PKK'lıların hayatını anlatan ve onlarla yapılan mülakatları içeren, yargıda daha önce sadece Fincancı açısından değil, PKK üyeliği veya sempatizanlığı doğrultusunda hakkında soruşturma yapılanlar açısından da sorgu sebebi yapılmış, soruşturmaya konu edilmiş bir kitaptır" diye konuştu.Kanuna uygun olmayan silah bulunduranlar için suçun oluştuğunu ve "Babamdan kalma" sözlerinin cezanın önüne geçmeyeceğini belirten Bülbül, "Burada bu hikayeleri anlatıp da insanları masum göstermeye çalışmayın. Bir doktorun, TTB Başkanının evinde otomatik silah mermisinin ne işi var? Adli tıpçı olması evde otomatik silah mermisini haklı çıkarır mı?" dedi.'Fincancı Türkiye'nin onurudur'AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, sistematik bir kurgunun çok açık şekilde görüldüğünü dile getirerek, şunları söyledi:"En büyük Kürt düşmanı olan ve büyük Ermenistan'ı kurmak isteyen, büyük İsrail'i Nil'den Fırat'a kurmak isteyen emperyalist ve Siyonistlerin maşası ve tetikçisi olan terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne kimse soyunmamalıdır. İşin özü, hakikati budur. Bunun dışındaki her türlü yaklaşım ancak ve ancak lafügüzaftan ve hakikaten bir meseleyi çarpıtmaktan ibarettir. Bu konuda PKK, ASALA'nın kendini feshetmek suretiyle oraya intikaliyle kurulmuş bir terör örgütüdür, bunun yüzyıllık ayağı vardır. Abdülhamit döneminde de Taşnak ve Hınçak örgütleri aynı fonksiyonu icra etmişlerdir. Emperyalist ve Siyonistlerle bir ve beraber olarak Osmanlı'yı, Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırma girişimlerinde bulunmuşlardır. Aynı senaryo bugün iş birlikçileri eliyle uygulanmak istenmektedir. Bunu reddettiğimizi ve reddedeceğimizi herkesin bilmesi lazım."HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Fincancı'nın evinde bulunan dokümanın, hakkında toplatma kararı bulunmayan bir kitap olduğunu ifade ederek, "Fincancı Türkiye'nin onurudur" sözlerini sarf etti.AK Parti ve MHP milletvekilleri, Oluç'un bu sözlerine tepki gösterdi.MHP Grup Başkanvekili Bülbül, Fincancı'nın evinde bulunan kitaba ilişkin "Bir Kandil, bir PKK güzellemesi olduğu gerçeğini kimse inkar edemez" dedi.Bülbül, Fincancı'nın da her Türk vatandaşı gibi hukuk önünde hesap vermesi, Türkiye'de kamuoyu vicdanında oluşan rahatsızlık nedeniyle soruşturma yapılması gerektiğini vurguladı.AK Partili Akbaşoğlu ise "Düşünce ve ifade hürriyeti başka, TSK'ya, Mehmetçiğe, milletimize ve devletimize iftira bambaşka bir şeydir. Konu yargıya intikal etmiştir, beyanlar açıktır. Bu konuyla ilgili bağımsız yargı da kararını verecektir" diye konuştu.'Bu koltuklarda oturup devlete, millete sallayasınız diye değil'İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, HDP'li Oluç'un sözlerine, "Şebnem Fincancı bu memleketin onuru değildir. Bu memleketin onuru, 40 yıldır evlatlarımızı kınalayıp gönderdiğimiz dağlarda, huzur içinde yaşayalım diye şehit olanlardır" şeklinde tepki gösterdi.Türkiye'nin 40 yıldır teröre kurban verdiğini söyleyen Ağıralioğlu, şöyle konuştu:"Bizim onurumuz, bölgemizde insanlar huzurla yaşasın diye bunca fedakarlığı yapmış evlatlarımızın terörle mücadelesine destek vermektedir, teröre karşı bu amansız mücadelede siz bu koltuklarda oturup devlete, millete sallayasınız diye değil. Bu Gazi Meclis'te hakkınızı hukukunuzu, istediğiniz fikrinizi ifade edebilirsiniz ama devletin- milletin varlığına laf edesiniz diye değildir. Onurumuz herkesin her şeyi söyleyebildiği ama devlet-millet beraberliğinin herkes tarafından gözetilebildiği bir ülkede yaşama iddiasıdır. Hassasiyetlerimiz, terörle mücadelemizdeki kararlılığımız ortadadır. Türk ordusunun kararlılığını gölgeleyecek, PKK'yı içinde yuvalandıkları ve alçaklık yapmak için pusulandıkları yerlerde mutlu edecek açıklamalar onur değil, onursuzluktur. Herkesin yerini, mevziisini, mevkisini bilmesi lazımdır."

