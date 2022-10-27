Türkiye
SON DAKİKA | Putin: Batı’da gücü elinde bulunduranlar kuralsız yaşamak istiyorlar
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221027/tahliye-karari-verilen-evi-harabeye-cevirdiler-evin-butun-altyapisi-tahrip-edilmis-1062770952.html
Tahliye kararı verilen evi harabeye çevirdiler: 'Evin bütün altyapısı tahrip edilmiş'
Tahliye kararı verilen evi harabeye çevirdiler: 'Evin bütün altyapısı tahrip edilmiş'
Diyarbakır'da bir öğretmen satın aldığı evdeki kiracıyı tahliye etmek için hukuki yollara başvurdu. Mahkemeden çıkan tahliye kararının ardından girilen evin... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T17:10+0300
2022-10-27T17:10+0300
türkiye
diyarbakır
ev sahibi
kiracı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1b/1062770802_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_0263c8ef5a81d1f4e383e77cb3e81411.jpg
Di̇yarbakır'da 2019’da bankadan satılığa çıkarılan evi alan öğretmen S.S., dairenin eski sahibinin sözleşmesiz kiracılarını çıkarmak istedi. Kiracılar daireyi boşaltmayınca, S.S., hukuki yola başvurdu. Mahkeme yoluyla çıkarmak isteyince de kiracılar daireyi balyoz ve hilti ile tahrip etti. Evin tekrar oturulabilir hale getirilmesi için en az 500 bin TL masraf edilmesi gerekiyor. Kentte öğretmenlik yapan S.S., 2019’da Yenişehir ilçesinde bir banka tarafından ilana verilen bir sitenin 8'inci katındaki daireyi satın aldı. Eski ev sahibinin kiracısı, S.S. ile bir sözleşmesi ve kontratı olmamasına rağmen uzun süre daireden çıkmadı. S.S., kiracının evi boşaltmasını istemesine rağmen bu isteğine karşılık bulamadı. Bunun üzerine S.S. hukuki yola başvurdu. Mahkeme kararıyla kiracı H.Ç.'nin evi boşaltmasına karar verildi. H.Ç., geçen aylarda oturduğu binanın yan bloğundaki yangına müdahale ettiği sırada yaşamını yitirdi. Tahliye kararı da durdu. Geçen zamanın ardından mahkeme, kararı tekrar işleme koydu. Yangında yaşamını yitiren H.Ç.’nin akrabaları, icra ve polis ekiplerinin gelişinden 2 gün önce iddiaya göre, balyoz ve hilti ile evi tahrip ederek inşaat alanına çevirdi. Olayın ardından S.S., avukatı aracılığıyla şüphelilerden şikayetçi oldu. Şikayetin ardından polis ekipleri siteye gelerek güvenlik kamerası kayıtlarını aldı. 'Evin bütün altyapısı tahrip edilmiş'S.S.’nin avukatı Ali İsmet Girgin, evin müvekkili tarafından 31 Aralık 2019’da satın alındığını ifade ederek, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221005/emlakcilar-uyardi-mal-sahibi-evi-satsa-da-kiraci-cikmak-zorunda-degil-1061993995.html
türkiye
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1b/1062770802_0:0:547:410_1920x0_80_0_0_92b90540efd8afdd28e581cfe71881a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
diyarbakır, ev sahibi , kiracı
diyarbakır, ev sahibi , kiracı

Tahliye kararı verilen evi harabeye çevirdiler: 'Evin bütün altyapısı tahrip edilmiş'

17:10 27.10.2022
© DHATahliye kararı verilen evi harabeye çevirdiler
Tahliye kararı verilen evi harabeye çevirdiler - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© DHA
Abone olTelegram
Diyarbakır'da bir öğretmen satın aldığı evdeki kiracıyı tahliye etmek için hukuki yollara başvurdu. Mahkemeden çıkan tahliye kararının ardından girilen evin harabeye döndüğü görüldü. Öğretmen, evdeki 500 bin liralık zararla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Di̇yarbakır'da 2019’da bankadan satılığa çıkarılan evi alan öğretmen S.S., dairenin eski sahibinin sözleşmesiz kiracılarını çıkarmak istedi.
Kiracılar daireyi boşaltmayınca, S.S., hukuki yola başvurdu. Mahkeme yoluyla çıkarmak isteyince de kiracılar daireyi balyoz ve hilti ile tahrip etti. Evin tekrar oturulabilir hale getirilmesi için en az 500 bin TL masraf edilmesi gerekiyor.
Kentte öğretmenlik yapan S.S., 2019’da Yenişehir ilçesinde bir banka tarafından ilana verilen bir sitenin 8'inci katındaki daireyi satın aldı. Eski ev sahibinin kiracısı, S.S. ile bir sözleşmesi ve kontratı olmamasına rağmen uzun süre daireden çıkmadı. S.S., kiracının evi boşaltmasını istemesine rağmen bu isteğine karşılık bulamadı. Bunun üzerine S.S. hukuki yola başvurdu. Mahkeme kararıyla kiracı H.Ç.'nin evi boşaltmasına karar verildi. H.Ç., geçen aylarda oturduğu binanın yan bloğundaki yangına müdahale ettiği sırada yaşamını yitirdi. Tahliye kararı da durdu. Geçen zamanın ardından mahkeme, kararı tekrar işleme koydu. Yangında yaşamını yitiren H.Ç.’nin akrabaları, icra ve polis ekiplerinin gelişinden 2 gün önce iddiaya göre, balyoz ve hilti ile evi tahrip ederek inşaat alanına çevirdi. Olayın ardından S.S., avukatı aracılığıyla şüphelilerden şikayetçi oldu. Şikayetin ardından polis ekipleri siteye gelerek güvenlik kamerası kayıtlarını aldı.

'Evin bütün altyapısı tahrip edilmiş'

S.S.’nin avukatı Ali İsmet Girgin, evin müvekkili tarafından 31 Aralık 2019’da satın alındığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Kendisi içerisinde başka kişilerin oturduğunu öğrendikten sonra gelip kişilerle konuştu. Anlaşmaya çalıştılar ancak oturanlar tarafından hiçbir şekilde anlaşma yapılmadığı için hukuki desteği biz verdik. Diyarbakır 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde tahliye davası açtık. İlgili davayı kazandık. Kesinleşmesine binaen de İcra Müdürlüğü aracılığıyla burayı tahliye etmek için başvuruda bulunduk. O dosyamız da kesinleştikten sonra İcra Müdürlüğü tahliye günü verdi. Dün itibariyle tahliyeye geldik buraya kapı kilitliydi. Herhangi bir şekilde kapıyı açamadık. Bu sebeple çilingir marifetiyle kapıyı açtırdık ne yazık ki karşımıza bu manzara çıktı. Evin bütün alt yapısı tahrip edilmiş. Bütün camlar kırık ev kullanılamaz durumda. Buraya aynı zamanda kolluk kuvvetiyle geldik. Bu durumu Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdik. İhbarda bulunduk ve bu hasara ilişkin de Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütülüyor. Kolluğun tuttuğu tutanağa göre en az 500 bin TL'lik hasar mevcut. Bu evi tekrar oturulabilir hale getirmek için en az 500 bin TL’lik masraf yapılması gerekiyor."
Kadıköy - konut - kiralık ev - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
TÜRKİYE
Emlakçılar uyardı: 'Mal sahibi evi satsa da kiracı çıkmak zorunda değil'
5 Ekim, 16:22
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала