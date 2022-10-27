https://sputniknews.com.tr/20221027/tahliye-karari-verilen-evi-harabeye-cevirdiler-evin-butun-altyapisi-tahrip-edilmis-1062770952.html

Tahliye kararı verilen evi harabeye çevirdiler: 'Evin bütün altyapısı tahrip edilmiş'

Tahliye kararı verilen evi harabeye çevirdiler: 'Evin bütün altyapısı tahrip edilmiş'

Diyarbakır'da bir öğretmen satın aldığı evdeki kiracıyı tahliye etmek için hukuki yollara başvurdu. Mahkemeden çıkan tahliye kararının ardından girilen evin... 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T17:10+0300

2022-10-27T17:10+0300

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türkiye

diyarbakır

ev sahibi

kiracı

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Di̇yarbakır'da 2019’da bankadan satılığa çıkarılan evi alan öğretmen S.S., dairenin eski sahibinin sözleşmesiz kiracılarını çıkarmak istedi. Kiracılar daireyi boşaltmayınca, S.S., hukuki yola başvurdu. Mahkeme yoluyla çıkarmak isteyince de kiracılar daireyi balyoz ve hilti ile tahrip etti. Evin tekrar oturulabilir hale getirilmesi için en az 500 bin TL masraf edilmesi gerekiyor. Kentte öğretmenlik yapan S.S., 2019’da Yenişehir ilçesinde bir banka tarafından ilana verilen bir sitenin 8'inci katındaki daireyi satın aldı. Eski ev sahibinin kiracısı, S.S. ile bir sözleşmesi ve kontratı olmamasına rağmen uzun süre daireden çıkmadı. S.S., kiracının evi boşaltmasını istemesine rağmen bu isteğine karşılık bulamadı. Bunun üzerine S.S. hukuki yola başvurdu. Mahkeme kararıyla kiracı H.Ç.'nin evi boşaltmasına karar verildi. H.Ç., geçen aylarda oturduğu binanın yan bloğundaki yangına müdahale ettiği sırada yaşamını yitirdi. Tahliye kararı da durdu. Geçen zamanın ardından mahkeme, kararı tekrar işleme koydu. Yangında yaşamını yitiren H.Ç.’nin akrabaları, icra ve polis ekiplerinin gelişinden 2 gün önce iddiaya göre, balyoz ve hilti ile evi tahrip ederek inşaat alanına çevirdi. Olayın ardından S.S., avukatı aracılığıyla şüphelilerden şikayetçi oldu. Şikayetin ardından polis ekipleri siteye gelerek güvenlik kamerası kayıtlarını aldı. 'Evin bütün altyapısı tahrip edilmiş'S.S.’nin avukatı Ali İsmet Girgin, evin müvekkili tarafından 31 Aralık 2019’da satın alındığını ifade ederek, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20221005/emlakcilar-uyardi-mal-sahibi-evi-satsa-da-kiraci-cikmak-zorunda-degil-1061993995.html

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diyarbakır, ev sahibi , kiracı