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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221027/serbest-birakilan-savasci-ukraynali-askerlerin-yarali-silah-arkadaslarini-oldurduklerini-anlatti-1062755472.html
Serbest bırakılan savaşçı, Ukraynalı askerlerin yaralı silah arkadaşlarını öldürdüklerini anlattı
Serbest bırakılan savaşçı, Ukraynalı askerlerin yaralı silah arkadaşlarını öldürdüklerini anlattı
Ukrayna’ya esir düşerek daha sonra esir takası çerçevesinde serbest bırakılan Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) askeri Aleksandr Çupra, Ukraynalı askerlerin... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T11:03+0300
2022-10-27T11:08+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
esir
ukrayna ordusu
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Sputnik’e olayın ayrıntılarını aktaran Çupra, Ukraynalı askerlerin etrafı çevrilen ve direnecek durumda olmayan LHC Halk Milisi’nden bir grup askeri esir alırken yaralı iki arkadaşına ateş açarak öldürdüklerini söyledi.Çupra, “Çepeçevre savunma yaptık, ancak başarısız olduk. Direnmenin faydası da yoktu, çünkü mühimmatımız tükendi, hepsini harcamıştık. Aniden sessizlik oldu. Ölü taklidi yapmayı düşündüm. Yerde yatarken (Ukraynalı) bir asker yanıma geldi, ayağıyla beni dürttü, önce beni öldürmek istedi, sonra göz kapaklarımın yağmurdan titrediğini gördü” diye konuştu.İçinde bulunduğu grubun aşırı milliyetçi taburları değil Ukrayna ordusundan askerler tarafından esir alındığına dikkat çeken Çupra, bu kişilerin esirleri çatışma alanından götürmeden önce yaralıları öldürdüklerini ifade etti.Çupra, “Önce beni öldürmek istediler, ben, 'Hayattayım, beni öldürmeyin, her şey yolunda, değmez' dedim. Yanıt, 'Ayağa kalk, artık esirsin' oldu. Ve o anda benden 1 metre mesafede yatan diğer bir gencin kafasına sıktıklarını gördüm. Ellerimizi arkadan bağladılar, diğer bir yapışkan bantla yüzlerimizi sardılar. Altı kişi esir düştük. İkisi ise öldürüldü” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220826/ukrayna-ordusunun-elindeki-yasakli-silahlari-1060441955.html
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rusya, ukrayna, esir, ukrayna ordusu
rusya, ukrayna, esir, ukrayna ordusu

Serbest bırakılan savaşçı, Ukraynalı askerlerin yaralı silah arkadaşlarını öldürdüklerini anlattı

11:03 27.10.2022 (güncellendi: 11:08 27.10.2022)
© AFP 2022Ukrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© AFP 2022
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Ukrayna’ya esir düşerek daha sonra esir takası çerçevesinde serbest bırakılan Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) askeri Aleksandr Çupra, Ukraynalı askerlerin etrafı çevrilen ve direnecek durumda olmayan LHC Halk Milisi’nden bir grup askeri esir alırken yaralı iki arkadaşını öldürdüklerini anlattı.
Sputnik’e olayın ayrıntılarını aktaran Çupra, Ukraynalı askerlerin etrafı çevrilen ve direnecek durumda olmayan LHC Halk Milisi’nden bir grup askeri esir alırken yaralı iki arkadaşına ateş açarak öldürdüklerini söyledi.
Çupra, “Çepeçevre savunma yaptık, ancak başarısız olduk. Direnmenin faydası da yoktu, çünkü mühimmatımız tükendi, hepsini harcamıştık. Aniden sessizlik oldu. Ölü taklidi yapmayı düşündüm. Yerde yatarken (Ukraynalı) bir asker yanıma geldi, ayağıyla beni dürttü, önce beni öldürmek istedi, sonra göz kapaklarımın yağmurdan titrediğini gördü” diye konuştu.
İçinde bulunduğu grubun aşırı milliyetçi taburları değil Ukrayna ordusundan askerler tarafından esir alındığına dikkat çeken Çupra, bu kişilerin esirleri çatışma alanından götürmeden önce yaralıları öldürdüklerini ifade etti.
Çupra, “Önce beni öldürmek istediler, ben, 'Hayattayım, beni öldürmeyin, her şey yolunda, değmez' dedim. Yanıt, 'Ayağa kalk, artık esirsin' oldu. Ve o anda benden 1 metre mesafede yatan diğer bir gencin kafasına sıktıklarını gördüm. Ellerimizi arkadan bağladılar, diğer bir yapışkan bantla yüzlerimizi sardılar. Altı kişi esir düştük. İkisi ise öldürüldü” ifadelerini kullandı.
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