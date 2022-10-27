https://sputniknews.com.tr/20221027/serbest-birakilan-savasci-ukraynali-askerlerin-yarali-silah-arkadaslarini-oldurduklerini-anlatti-1062755472.html

Serbest bırakılan savaşçı, Ukraynalı askerlerin yaralı silah arkadaşlarını öldürdüklerini anlattı

Serbest bırakılan savaşçı, Ukraynalı askerlerin yaralı silah arkadaşlarını öldürdüklerini anlattı

Ukrayna’ya esir düşerek daha sonra esir takası çerçevesinde serbest bırakılan Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) askeri Aleksandr Çupra, Ukraynalı askerlerin... 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T11:03+0300

2022-10-27T11:03+0300

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Sputnik’e olayın ayrıntılarını aktaran Çupra, Ukraynalı askerlerin etrafı çevrilen ve direnecek durumda olmayan LHC Halk Milisi’nden bir grup askeri esir alırken yaralı iki arkadaşına ateş açarak öldürdüklerini söyledi.Çupra, “Çepeçevre savunma yaptık, ancak başarısız olduk. Direnmenin faydası da yoktu, çünkü mühimmatımız tükendi, hepsini harcamıştık. Aniden sessizlik oldu. Ölü taklidi yapmayı düşündüm. Yerde yatarken (Ukraynalı) bir asker yanıma geldi, ayağıyla beni dürttü, önce beni öldürmek istedi, sonra göz kapaklarımın yağmurdan titrediğini gördü” diye konuştu.İçinde bulunduğu grubun aşırı milliyetçi taburları değil Ukrayna ordusundan askerler tarafından esir alındığına dikkat çeken Çupra, bu kişilerin esirleri çatışma alanından götürmeden önce yaralıları öldürdüklerini ifade etti.Çupra, “Önce beni öldürmek istediler, ben, 'Hayattayım, beni öldürmeyin, her şey yolunda, değmez' dedim. Yanıt, 'Ayağa kalk, artık esirsin' oldu. Ve o anda benden 1 metre mesafede yatan diğer bir gencin kafasına sıktıklarını gördüm. Ellerimizi arkadan bağladılar, diğer bir yapışkan bantla yüzlerimizi sardılar. Altı kişi esir düştük. İkisi ise öldürüldü” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220826/ukrayna-ordusunun-elindeki-yasakli-silahlari-1060441955.html

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