https://sputniknews.com.tr/20221027/scholz-turkiyenin-yunanistanin-egemenligini-sorgulamasi-kabul-edilemez-1062761420.html

Atina'ya giden Scholz: Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenliğini sorgulaması kabul edilemez

Atina'ya giden Scholz: Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenliğini sorgulaması kabul edilemez

Almanya Başbakanı Scholz, Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik açıklamalarını yorumlayarak 'bir NATO üyesinin bir diğer üye ülkenin egemenliğini sorgulamasının... 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T12:57+0300

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2022-10-27T13:03+0300

dünya

olaf scholz

almanya

kiryakos miçotakis

yunanistan

türkiye

recep tayyip erdoğan

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Atina'ya yaptığı resmi ziyarette Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yapacağı görüşme öncesinde Türk-Yunan gerilimine ilişkin değerlendirmede bulundu.Yunan Ta Nea gazetesine konuşan Scholz, 'bir NATO ülkesinin bir diğer üyenin egemenliğini sorgulamasının kabul edilemez' olduğunu söyledi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın son aylarda yaptığı Yunanistan'a dönük açıklamalarnı 'örtülü askeri tehdit' olarak nitelendiren Scholz, tarafları anlaşmazlıklarını diyalog yoluyla ve uluslararası hukuk temelinde çözmeye çağırdı.Erdoğan, geçen haftalarda Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde "Bu sadece Yunanistan için geçerli değil, bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun onlara karşı bizim cevabımız: Bir gece ansızın gelebiliriz. Bunu böyle bilmeleri lazım, böyle anlamaları lazım. Şu an itibarıyla siz anladığınıza göre herhalde onlar da anlamıştır" açıklamasını yapmıştı.Yunan gazetecinin "Bir gece ansızın gelebiliriz’ diyerek ‘saldırabiliriz’ mi demek istiyorsunuz, açıkça cevap verir misiniz?" sorusuna Erdoğan, "Doğru anladınız" yanıtını vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20221025/yunanistan-disisleri-bakani-turkiye-rus-taktiklerini-benimsiyor-yunanistan-yeni-ukrayna-olabilir-1062679208.html

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olaf scholz, almanya, kiryakos miçotakis, yunanistan, türkiye, recep tayyip erdoğan