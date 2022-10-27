https://sputniknews.com.tr/20221027/savunma-sanayi-baskani-demir-tayfun-fuzesinin-arkasi-gelecek-bizi-izlemeye-devam-edin-1062775123.html

Savunma Sanayi Başkanı Demir: Tayfun füzesinin arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin

Savunma Sanayi Başkanı Demir: Tayfun füzesinin arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Prof. Dr. İsmail Demir, geçen günlerde deneme atışı yapılan Tayfun füzesine dikkati çekerek, "Tayfun füzesinin arkası gelecek... 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T19:22+0300

2022-10-27T19:22+0300

2022-10-27T19:26+0300

türkiye

savunma sanayii başkanlığı

ismail demir

tayfun

füze

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İstanbul Aydın Üniversitesi'nin 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni, SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, hocalar ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.Törende konuşan Demir, geçen günlerde deneme atışı yapılan Tayfun füzesine dikkati çekerek, "Tayfun füzesinin arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin" dedi.Demir, bir yabancı ile işbirliği konusunda denklemi Türkiye'nin kuracağına dikkati çekerek, İngiliz bakanla gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin şunları söyledi:'F 35 olmayabilir milli muharip uçak yaparız'Türkiye'nin hiçbir zaman ve katiyen köle mantığıyla yabancılara yönelik 'sizsiz yapamayız' tavrını sergilemeyeceğini kaydeden Demir, F35 konusuna ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:Demir, diplomaside gücün önemine vurgu yaparak şöyle devam etti:Savunma sanayisinde hızla bir eleman istihdamı gerçekleştirdiklerini belirten Demir, sözlerini şu şekilde sürdürdü:Demir, özgüveniyle Türkiye'nin 5'inci nesil uçak gibi önemli projeleri hayata geçirmek için çalıştığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:"Şu bir gerçek; bize bunu soranlar biz bunu söylüyoruz. Evet tecrübe eksikliğimiz var. Bugün Hürkuş gibi pervaneli bir uçaktan başka, İHA'lardan başka uçak yapmamış bir ülke kalkmış dünyanın en iddialı projelerinden olan 5. nesil bir uçak yapmaya soyunmuş durumda. Uzaya gitmekten bahsediyor. Biz uzaya gittiğimizi, gittikten bir sene sonra açıkladık.İşte geçen Tayfun füzemiz biraz bizim bilgilendirmemiz dışında açıklandı. Daha da arkası gelecek. Arkası geleceğini söylüyoruz, bizi izlemeye devam edin diyoruz. Biz bu özgüvene devam edeceğiz. Kimin sayesinde, gençlerimizin, insan kaynağımız sayesinde bir ülkenin en önemli varlığı, kaynağı nedir? İnsan kaynağıdır. Ne petrolüdür, ne madenidir, hiçbir şey, ancak insan kaynağıdır."Zamanında 3-4 bin teröristin gezindiği yerlerde şimdi 3-4 tanesinin dahi kalmadığına vurgu yapan Demir, bunun teknoloji sayesinde olduğunu söyledi.'Önce güvenliğinizi sağlamak zorundasınız'İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ise konuşmasında savunma sanayisinin önemine dikkati çekerek, "Eğer güvenliğiniz yoksa ne ekonominizin, ne eğitiminizin, ne sosyal ve siyasi şartlarınızın, çalışmalarınızın hiçbir önemi yoktur. Çünkü hedefe ulaşamazsınız" ifadesini kullandı.Önce güvenliğin sağlanmasının önemine vurgu yapan Aydın sözlerini şöyle tamamladı:"Önce güvenliğinizi sağlamak zorundasınız. Hep söylüyoruz, eğer bu gök kubbenin altında hür ve özgür olarak eğitim yapabiliyorsak. Bu gök kubbenin altında camilerimizde, kiliselerimizde, havralarımızda özgürce ibadet yapabiliyorsak, ülkenin güvenli olduğu içindir.Çanakkale'de Trablusgarp'ta, Sakarya'da ve hala 1071'den bugüne bu ülkenin özgürlüğü için, bayrağı için, kutsal değerleri için hayatını seve seve veren şehitlerin kanına borçluyuz. O zaman ille de güvenlik. O zaman ille de sınırlarımızı korumak. İlle de kendimizi muhafaza etmek."

https://sputniknews.com.tr/20221019/turkiyenin-ilk-kisa-menzilli-balistik-fuzesi-tayfun-hangi-avantajlari-saglayabilir---1062485644.html

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savunma sanayii başkanlığı, ismail demir, tayfun, füze