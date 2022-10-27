https://sputniknews.com.tr/20221027/ria-turkiye-rus-tahilinin-pazarlara-ulasmasi-onundeki-engellerin-kaldirilmasi-icin-calisiyor-1062747374.html
RİA: Türkiye, Rus tahılının pazarlara ulaşması önündeki engellerin kaldırılması için çalışıyor
RİA: Türkiye, Rus tahılının pazarlara ulaşması önündeki engellerin kaldırılması için çalışıyor
Türkiye’nin, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili görüşmelerde, Rus tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaşması önündeki tüm... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T01:13+0300
2022-10-27T01:13+0300
2022-10-27T01:13+0300
ekonomi
rusya
türkiye
tahıl
tahıl ihracatı
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Rus RİA Novosti haber ajansının İstanbul’da bulunduğunu belirttiği bir kaynak, “Şu anda başlıca işimiz, Rusya’nın tarım ürünlerinin ve gübresinin dünya pazarlarına ulaşmasının önündeki her bir engelin kaldırılması. Rus tahılının dışında Rusya’da üretilen gübreye de gereksinim var” dedi.Kaynak “Bu ürünlere (Rus tahılı ve gübresine) gereksinimi olan ülkelerin onlara engelsiz bir biçimde ulaşması da çok önemli” diye ekledi.Ukrayna tahılının limanlardan çıkarılması ve Rusya tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaşması önündeki dolaylı engellerin kaldırılmasını içeren ‘paket anlaşmaya’ İstanbul’da temmuz ayında varılmıştı.Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda varılan söz konusu anlaşmayı ‘paket anlaşma’ olarak tanımlıyor ve Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılmaya devam etmesinin koşulunun, Rus tarım ürünlerinin uluslararası pazarlara ulaşması önündeki engellerin kaldırılmasına ilişkin anlaşmanın uygulanması olduğunu belirtiyor. Ancak Rus yetkililer, anlaşmanın yapıldığı temmuz ayından sonra da Rusya’da üretilen tarım ürünlerine uygulanan dolaylı kısıtlamaların tamamıyla kalkmamış olduğu eleştirisini yapıyorlar.Bununla beraber tahıl anlaşmasının süresi 19 Kasım’da dolacak ve anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin kararın da bu zamana kadar alınması gerekiyor.
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rusya, türkiye, tahıl, tahıl ihracatı
rusya, türkiye, tahıl, tahıl ihracatı
RİA: Türkiye, Rus tahılının pazarlara ulaşması önündeki engellerin kaldırılması için çalışıyor
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Türkiye’nin, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili görüşmelerde, Rus tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaşması önündeki tüm engellerin kaldırılması için çalıştığı belirtildi.
Rus RİA Novosti haber ajansının İstanbul’da bulunduğunu belirttiği bir kaynak, “Şu anda başlıca işimiz, Rusya’nın tarım ürünlerinin ve gübresinin dünya pazarlarına ulaşmasının önündeki her bir engelin kaldırılması. Rus tahılının dışında Rusya’da üretilen gübreye de gereksinim var” dedi.
Kaynak “Bu ürünlere (Rus tahılı ve gübresine) gereksinimi olan ülkelerin onlara engelsiz bir biçimde ulaşması da çok önemli” diye ekledi.
Ukrayna tahılının limanlardan çıkarılması ve Rusya tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaşması önündeki dolaylı engellerin kaldırılmasını içeren ‘paket anlaşmaya’ İstanbul’da temmuz ayında varılmıştı.
Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda varılan söz konusu anlaşmayı ‘paket anlaşma’ olarak tanımlıyor ve Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılmaya devam etmesinin koşulunun, Rus tarım ürünlerinin uluslararası pazarlara ulaşması önündeki engellerin kaldırılmasına ilişkin anlaşmanın uygulanması olduğunu belirtiyor. Ancak Rus yetkililer, anlaşmanın yapıldığı temmuz ayından sonra da Rusya’da üretilen tarım ürünlerine uygulanan dolaylı kısıtlamaların tamamıyla kalkmamış olduğu eleştirisini yapıyorlar.
Bununla beraber tahıl anlaşmasının süresi 19 Kasım’da dolacak ve anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin kararın da bu zamana kadar alınması gerekiyor.