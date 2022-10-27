https://sputniknews.com.tr/20221027/rennes-teknik-direktoru-genesio-eger-bir-embesil-varsa-birincilikle-o-benim-1062786658.html

Rennes Teknik Direktörü Genesio: Eğer bir embesil varsa birincilikle o benim

Rennes Teknik Direktörü Genesio: Eğer bir embesil varsa birincilikle o benim

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio, 3-0 öne geçtikleri Fenerbahçe karşısında 3-3 berabere kalmalarının ardından Benjamin Bourigeaud'ın "3-0'dan maç verdik... 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T23:49+0300

2022-10-27T23:49+0300

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spor

bruno genesio

rennes

embesil

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UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan Rennes'in teknik direktörü Bruno Genesio, ikinci yarıda kötü oynadıklarını söyledi.Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Genesio, oyuncularından Benjamin Bourigeaud'ın "3-0'dan maç verdik. Biz aptalız" ifadesinin kendisine sorulması üzerine, "Takımın antrenörü benim. Kararları ben alıyorum. Eğer bir embesil varsa birincilikle o benim" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin kendi sahasında oynaması dolayısıyla maçı döndürme isteğinin normal olduğunu ifade eden Genesio, "Etkilendiğim bazı maçlar olmuştu, bu karşılaşma da onlardan biri. Özellikle ikinci yarıda daha iyi oynayabilirdik. Maçın dönmesi Fenerbahçe'deki sistem ve oyuncu değişiklikleri yüzünden oldu. Kendi sahalarında oynuyorlar, bu çok normal. Sahamızdan çıkamadık bazen ve boş alanları kullanamadık" şeklinde konuştu.İlk yarı çok iyi oynadıklarını dile getiren Genesio, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20221027/fenerbahce-uefa-avrupa-liginde-3-0-geriye-dustugu-macta-rennes-ile-3-3-berabere-kaldi-1062782178.html

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bruno genesio, rennes, embesil