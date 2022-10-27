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https://sputniknews.com.tr/20221027/putinden-reisiye-taziye-terorle-mucadelede-isbirligini-genisletmeye-haziriz-1062763035.html
Putin'den Reisi'ye taziye: Terörle mücadelede işbirliğini genişletmeye hazırız
Putin'den Reisi'ye taziye: Terörle mücadelede işbirliğini genişletmeye hazırız
İran'ın Şiraz kentinde Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye taziye mesajı gönderen Rusya Devlet... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T13:34+0300
2022-10-27T13:37+0300
dünya
ibrahim reisi
rusya
iran
vladimir putin
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Bir dini mabedde çocuklar ve kadınlar da dahil sivilleri katletmekten daha hayasızca bir suçu tahayyül etmenin zor olduğunu belirten Putin, "Terörün sadece yasaları değil, insani ahlak normlarını da ihlal ettiğini bir kez daha gördük. Rus tarafının terörle mücadelede İranlı ortaklarla işbirliğini daha da geliştirmeye hazır olduğunu teyit etmek isterim" dedi.Putin, Reisi'den hayatını kaybedenlerin ailelerine destek sözlerini, tüm yaralılara acil şifa temennilerini iletmesini de istedi.İran devlet televizyonu dün Şiraz'daki Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221026/iranda-sah-cerag-turbesine-saldiri-en-az-13-olu-1062732422.html
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ibrahim reisi, rusya, iran, vladimir putin
ibrahim reisi, rusya, iran, vladimir putin

Putin'den Reisi'ye taziye: Terörle mücadelede işbirliğini genişletmeye hazırız

13:34 27.10.2022 (güncellendi: 13:37 27.10.2022)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı için gittiği Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı için gittiği Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© Sputnik / POOL
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İran'ın Şiraz kentinde Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye taziye mesajı gönderen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, terörle mücadele alanında işbirliğini genişletmeye hazır olduklarını teyit etti.
Bir dini mabedde çocuklar ve kadınlar da dahil sivilleri katletmekten daha hayasızca bir suçu tahayyül etmenin zor olduğunu belirten Putin, "Terörün sadece yasaları değil, insani ahlak normlarını da ihlal ettiğini bir kez daha gördük. Rus tarafının terörle mücadelede İranlı ortaklarla işbirliğini daha da geliştirmeye hazır olduğunu teyit etmek isterim" dedi.
Putin, Reisi'den hayatını kaybedenlerin ailelerine destek sözlerini, tüm yaralılara acil şifa temennilerini iletmesini de istedi.
İran devlet televizyonu dün Şiraz'daki Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İran'da Şah Çerağ türbesine saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
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İran'da Şah Çerağ türbesine saldırı: 13 ölü, 23 yaralı
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