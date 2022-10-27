https://sputniknews.com.tr/20221027/putinden-reisiye-taziye-terorle-mucadelede-isbirligini-genisletmeye-haziriz-1062763035.html

Putin'den Reisi'ye taziye: Terörle mücadelede işbirliğini genişletmeye hazırız

Putin'den Reisi'ye taziye: Terörle mücadelede işbirliğini genişletmeye hazırız

İran'ın Şiraz kentinde Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye taziye mesajı gönderen Rusya Devlet... 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T13:34+0300

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vladimir putin

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Bir dini mabedde çocuklar ve kadınlar da dahil sivilleri katletmekten daha hayasızca bir suçu tahayyül etmenin zor olduğunu belirten Putin, "Terörün sadece yasaları değil, insani ahlak normlarını da ihlal ettiğini bir kez daha gördük. Rus tarafının terörle mücadelede İranlı ortaklarla işbirliğini daha da geliştirmeye hazır olduğunu teyit etmek isterim" dedi.Putin, Reisi'den hayatını kaybedenlerin ailelerine destek sözlerini, tüm yaralılara acil şifa temennilerini iletmesini de istedi.İran devlet televizyonu dün Şiraz'daki Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221026/iranda-sah-cerag-turbesine-saldiri-en-az-13-olu-1062732422.html

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