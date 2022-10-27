Prof. Dr. Müftüoğlu: Dozunda stres size güç verir

"Aşırı, tekrarlayıcı ve uzun süreli “stres yükü” en yaygın sağlık tehditlerinden biri olsa da stres uzmanları düşünülenin tersine “uzun süreli olmayan, dozunda ve yönetilebilir stres atakları”nın faydalı bile olabileceğini belirtiyor. 14-16 saatlik uzun süreli açlık denemeleri bir nevi “beslenme stresi” oluşturarak hücreleri “otofaji”ye yönlendiriyor, neticede de muazzam bir detoks/temizlik/arınma süreci devreye giriyor. Mesela egzersiz esnasında yapılan kısa süreli ve yoğun ağırlık ya da hız yüklenmeleri (interval/kaotik egzersizler), oluşturdukları “fiziksel stres” nedeniyle hücrelerimize daha çok mitokondri üretimi ve daha bol ve kaliteli enerji üretimi sağlayabiliyor. Kısacası her şeyin olduğu gibi stresin de iyisi kötüsü, faydalısı zararlısı var. Esas sorun sizin/bizim o stresleri yönetebilme ya da savuşturabilme kabiliyetimizle ilgili."