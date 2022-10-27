https://sputniknews.com.tr/20221027/prof-dr-muftuoglu-dozunda-stres-size-guc-verir-1062754957.html
Prof. Dr. Müftüoğlu: Dozunda stres size güç verir
Prof. Dr. Müftüoğlu: Dozunda stres size güç verir
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, uzun süreli olmayan stresin zararlı olmanın aksine, yararlı olduğunu vurguladı. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T10:48+0300
2022-10-27T10:48+0300
2022-10-27T10:48+0300
yaşam
osman müftüoğlu
yaşam
sağlık
stres
stres seviyesi
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Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bugün kaleme aldığı yazısında kötü imajı ile bilinen stresin, düşük dozda olduğunda yararlı hale gelebileceğine dikkat çekti.Müftüoğlu, durumu şu şekilde ele aldı:
https://sputniknews.com.tr/20220929/arastirma-kopekler-strese-bagli-nefes-degisikliklerini-ve-terlemeyi-algilayabiliyor-1061769273.html
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osman müftüoğlu, yaşam, sağlık, stres, stres seviyesi
osman müftüoğlu, yaşam, sağlık, stres, stres seviyesi
Prof. Dr. Müftüoğlu: Dozunda stres size güç verir
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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, uzun süreli olmayan stresin zararlı olmanın aksine, yararlı olduğunu vurguladı.
Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bugün kaleme aldığı yazısında
kötü imajı ile bilinen stresin, düşük dozda olduğunda yararlı hale gelebileceğine dikkat çekti.
Müftüoğlu, durumu şu şekilde ele aldı:
"Aşırı, tekrarlayıcı ve uzun süreli “stres yükü” en yaygın sağlık tehditlerinden biri olsa da stres uzmanları düşünülenin tersine “uzun süreli olmayan, dozunda ve yönetilebilir stres atakları”nın faydalı bile olabileceğini belirtiyor. 14-16 saatlik uzun süreli açlık denemeleri bir nevi “beslenme stresi” oluşturarak hücreleri “otofaji”ye yönlendiriyor, neticede de muazzam bir detoks/temizlik/arınma süreci devreye giriyor. Mesela egzersiz esnasında yapılan kısa süreli ve yoğun ağırlık ya da hız yüklenmeleri (interval/kaotik egzersizler), oluşturdukları “fiziksel stres” nedeniyle hücrelerimize daha çok mitokondri üretimi ve daha bol ve kaliteli enerji üretimi sağlayabiliyor. Kısacası her şeyin olduğu gibi stresin de iyisi kötüsü, faydalısı zararlısı var. Esas sorun sizin/bizim o stresleri yönetebilme ya da savuşturabilme kabiliyetimizle ilgili."