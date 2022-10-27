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https://sputniknews.com.tr/20221027/polonyadan-bayraktar-paylasimi-geliyorlar-1062765625.html
Polonya’dan Bayraktar paylaşımı: Geliyorlar
Polonya’dan Bayraktar paylaşımı: Geliyorlar
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Bayraktar insansız hava aracının videosuyla “Geliyorlar” mesajını paylaştı. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
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Blaszczak, Twitter hesabından, Bayraktar TB2'ye ait fotoğrafların yer aldığı bir video yayınladı.Söz konusu paylaşımı alıntılayarak yeniden paylaşan Polonya Savunma Bakanlığı ise, "Beklemede kalın" notunu düştü.
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polonya, bayraktar, bayraktar tb2, türkiye
polonya, bayraktar, bayraktar tb2, türkiye

Polonya’dan Bayraktar paylaşımı: Geliyorlar

14:19 27.10.2022 (güncellendi: 14:22 27.10.2022)
© AASİHA Bayraktar TB2
SİHA Bayraktar TB2 - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© AA
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Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Bayraktar insansız hava aracının videosuyla “Geliyorlar” mesajını paylaştı.
Blaszczak, Twitter hesabından, Bayraktar TB2'ye ait fotoğrafların yer aldığı bir video yayınladı.
Söz konusu paylaşımı alıntılayarak yeniden paylaşan Polonya Savunma Bakanlığı ise, "Beklemede kalın" notunu düştü.
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