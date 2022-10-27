https://sputniknews.com.tr/20221027/polonyadan-bayraktar-paylasimi-geliyorlar-1062765625.html
Polonya’dan Bayraktar paylaşımı: Geliyorlar
Polonya’dan Bayraktar paylaşımı: Geliyorlar
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Bayraktar insansız hava aracının videosuyla “Geliyorlar” mesajını paylaştı. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T14:19+0300
2022-10-27T14:19+0300
2022-10-27T14:22+0300
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Blaszczak, Twitter hesabından, Bayraktar TB2'ye ait fotoğrafların yer aldığı bir video yayınladı.Söz konusu paylaşımı alıntılayarak yeniden paylaşan Polonya Savunma Bakanlığı ise, "Beklemede kalın" notunu düştü.
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polonya, bayraktar, bayraktar tb2, türkiye
polonya, bayraktar, bayraktar tb2, türkiye
Polonya’dan Bayraktar paylaşımı: Geliyorlar
14:19 27.10.2022 (güncellendi: 14:22 27.10.2022) Abone ol
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Bayraktar insansız hava aracının videosuyla “Geliyorlar” mesajını paylaştı.
Blaszczak, Twitter hesabından, Bayraktar TB2'ye ait fotoğrafların yer aldığı bir video yayınladı.
Söz konusu paylaşımı alıntılayarak yeniden paylaşan Polonya Savunma Bakanlığı ise, "Beklemede kalın" notunu düştü.