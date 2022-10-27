Türkiye
SON DAKİKA | Putin: Batı’da gücü elinde bulunduranlar kuralsız yaşamak istiyorlar
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20221027/pdfkdan-galatasaraya-agir-ceza-1062770250.html
PDFK'dan Galatasaray'a ağır ceza
PDFK'dan Galatasaray'a ağır ceza
PFDK, Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç Erden Timur'a ise 21 gün hak mahrumiyeti ve para cezası aldı. Okan Buruk'a ise para cezası verildi. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T16:55+0300
2022-10-27T17:17+0300
spor
galatasaray
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054082780_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_fe385a488872160e7978bbae90db84ac.jpg
PFDK cezaları şöyle:• Galatasaray'a 256 bin TL• Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç• Okan Buruk'a 52 bin TL• Erden Timur'a 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.Kurallar gereği son adama faul yaptığı gerekçesiyle kırmızı kart gören Sacha Boey, PFDK'ya sevk edilmedi ve 1 maç ceza aldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054082780_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_a65468105191bd05a669c08f5aee0dce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
galatasaray, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
galatasaray, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

PDFK'dan Galatasaray'a ağır ceza

16:55 27.10.2022 (güncellendi: 17:17 27.10.2022)
© AATürkiye Futbol Federasyonu, bina
Türkiye Futbol Federasyonu, bina - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© AA
Abone olTelegram
PFDK, Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç Erden Timur'a ise 21 gün hak mahrumiyeti ve para cezası aldı. Okan Buruk'a ise para cezası verildi.
PFDK cezaları şöyle:
• Galatasaray'a 256 bin TL
• Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç
• Okan Buruk'a 52 bin TL
• Erden Timur'a 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.
Kurallar gereği son adama faul yaptığı gerekçesiyle kırmızı kart gören Sacha Boey, PFDK'ya sevk edilmedi ve 1 maç ceza aldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала