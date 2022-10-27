https://sputniknews.com.tr/20221027/pdfkdan-galatasaraya-agir-ceza-1062770250.html

PDFK'dan Galatasaray'a ağır ceza

PDFK'dan Galatasaray'a ağır ceza

PFDK, Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç Erden Timur'a ise 21 gün hak mahrumiyeti ve para cezası aldı. Okan Buruk'a ise para cezası verildi. 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T16:55+0300

2022-10-27T16:55+0300

2022-10-27T17:17+0300

spor

galatasaray

pfdk

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054082780_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_fe385a488872160e7978bbae90db84ac.jpg

PFDK cezaları şöyle:• Galatasaray'a 256 bin TL• Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç• Okan Buruk'a 52 bin TL• Erden Timur'a 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.Kurallar gereği son adama faul yaptığı gerekçesiyle kırmızı kart gören Sacha Boey, PFDK'ya sevk edilmedi ve 1 maç ceza aldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)