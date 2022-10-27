https://sputniknews.com.tr/20221027/pdfkdan-galatasaraya-agir-ceza-1062770250.html
PDFK'dan Galatasaray'a ağır ceza
PDFK'dan Galatasaray'a ağır ceza
PFDK, Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç Erden Timur'a ise 21 gün hak mahrumiyeti ve para cezası aldı. Okan Buruk'a ise para cezası verildi. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T16:55+0300
2022-10-27T16:55+0300
2022-10-27T17:17+0300
spor
galatasaray
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
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PFDK cezaları şöyle:• Galatasaray'a 256 bin TL• Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç• Okan Buruk'a 52 bin TL• Erden Timur'a 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.Kurallar gereği son adama faul yaptığı gerekçesiyle kırmızı kart gören Sacha Boey, PFDK'ya sevk edilmedi ve 1 maç ceza aldı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
galatasaray, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
galatasaray, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
PDFK'dan Galatasaray'a ağır ceza
16:55 27.10.2022 (güncellendi: 17:17 27.10.2022) Abone ol
PFDK, Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç Erden Timur'a ise 21 gün hak mahrumiyeti ve para cezası aldı. Okan Buruk'a ise para cezası verildi.
• Galatasaray'a 256 bin TL
• Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç
• Okan Buruk'a 52 bin TL
• Erden Timur'a 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.
Kurallar gereği son adama faul yaptığı gerekçesiyle kırmızı kart gören Sacha Boey, PFDK'ya sevk edilmedi ve 1 maç ceza aldı.