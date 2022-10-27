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https://sputniknews.com.tr/20221027/parkta-arkadaslariyla-oturan-genc-kadin-vurularak-olduruldu-1062767236.html
Parkta arkadaşlarıyla oturan genç kadın vurularak öldürüldü
Parkta arkadaşlarıyla oturan genç kadın vurularak öldürüldü
Çanakkale'de bir parkta oturup arkadaşlarıyla sohbet eden İpek Kürşat, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T15:42+0300
2022-10-27T15:42+0300
yaşam
çanakkale
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Çanakkale'de, parkta silahlı saldırıya uğrayan İpek Kürşat (36) hayatını kaybetti.Barbaros Mahallesi Yıldız Sokak'ta bulunan Barbaros Parkı'nda oturan İpek Kürşat, arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla vurularak yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Kürşat, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kaçan şüpheli aranıyorCenaze otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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Parkta arkadaşlarıyla oturan genç kadın vurularak öldürüldü

15:42 27.10.2022
© Sputnik / Sertaç KayarŞiddetle Mücadele Ağı, kadın cinayetleri, eylem, protesto
Şiddetle Mücadele Ağı, kadın cinayetleri, eylem, protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© Sputnik / Sertaç Kayar
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Çanakkale'de bir parkta oturup arkadaşlarıyla sohbet eden İpek Kürşat, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Çanakkale'de, parkta silahlı saldırıya uğrayan İpek Kürşat (36) hayatını kaybetti.
Barbaros Mahallesi Yıldız Sokak'ta bulunan Barbaros Parkı'nda oturan İpek Kürşat, arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla vurularak yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Kürşat, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüpheli aranıyor

Cenaze otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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