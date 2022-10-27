https://sputniknews.com.tr/20221027/parkta-arkadaslariyla-oturan-genc-kadin-vurularak-olduruldu-1062767236.html

Parkta arkadaşlarıyla oturan genç kadın vurularak öldürüldü

Parkta arkadaşlarıyla oturan genç kadın vurularak öldürüldü

Çanakkale'de bir parkta oturup arkadaşlarıyla sohbet eden İpek Kürşat, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan... 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T15:42+0300

2022-10-27T15:42+0300

2022-10-27T15:42+0300

yaşam

çanakkale

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Çanakkale'de, parkta silahlı saldırıya uğrayan İpek Kürşat (36) hayatını kaybetti.Barbaros Mahallesi Yıldız Sokak'ta bulunan Barbaros Parkı'nda oturan İpek Kürşat, arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla vurularak yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Kürşat, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kaçan şüpheli aranıyorCenaze otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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