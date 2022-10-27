https://sputniknews.com.tr/20221027/msb-pence-kilit-harekati-bolgesinde-yaralanan-bir-asker-tedavi-gordugu-hastanede-sehit-oldu-1062752463.html
MSB: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan bir asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
MSB: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan bir asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Fatih Bozkurt'un hayatını kaybettiğini... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T08:14+0300
2022-10-27T08:14+0300
2022-10-27T08:14+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
pençe kilit operasyonu
şehit
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 26 Ekim 2022 tarihinde terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Fatih Bozkurt'un, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği belirtildi.Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.
türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb), pençe kilit operasyonu, şehit
milli savunma bakanlığı (msb), pençe kilit operasyonu, şehit
MSB: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan bir asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Fatih Bozkurt'un hayatını kaybettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 26 Ekim 2022 tarihinde terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Fatih Bozkurt'un, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.