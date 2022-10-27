https://sputniknews.com.tr/20221027/msb-pence-kilit-harekati-bolgesinde-yaralanan-bir-asker-tedavi-gordugu-hastanede-sehit-oldu-1062752463.html

MSB: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan bir asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

MSB: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan bir asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Fatih Bozkurt'un hayatını kaybettiğini... 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T08:14+0300

2022-10-27T08:14+0300

2022-10-27T08:14+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

pençe kilit operasyonu

şehit

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 26 Ekim 2022 tarihinde terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Fatih Bozkurt'un, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği belirtildi.Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

türkiye

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Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), pençe kilit operasyonu, şehit