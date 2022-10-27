https://sputniknews.com.tr/20221027/mardinde-istifa-eden-40-iyi-parti-uyesi-vatan-partisine-katildi-1062755299.html

Mardin'de istifa eden 40 İYİ Parti üyesi Vatan Partisi'ne katıldı

Mardin'de istifa eden 40 İYİ Parti üyesi Vatan Partisi'ne katıldı

İYİ Parti Mardin Kızıltepe İlçe Başkan Yardımcısı Abdullah Yavuz ve 40 İYİ Parti üyesi istifa ederek Vatan Partisi’ne katıldı. 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T11:14+0300

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politika

vatan partisi

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Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Mardin’e giderek Vatan Partisi’ne katılan 40 kişi ile buluştu. Bursalı, gelişmeleri sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:"Mardin'deyiz! İYİ Parti Kızıltepe İlçe Başkan Yardımcısı Abdullah Yavuz ve 40 İYİ Parti üyesi istifa edip Vatan Partisi'ne katıldı! Üretmek isteyen, iş isteyen, torpil düzenine isyan eden Vatan Partisi'ne koşuyor! Partimiz çözüm arayan, sistemin dışına çıkan Mardinlilerin adresi oluyor!Gün boyu çeşitli siyasi partilerden vatandaşlarımızla buluştuk. Halk hepsinden bıkmış!Yeni seçeneğini arıyor ve "Ne o, ne bu" diyenler, Vatan Partisi'ni keşfediyor. Vatan Partisi, bilinçlerde şimşek gibi çakıyor ve insanların gönüllerine akıyor."Mardin ve ilçelerinde Vatan Partisi'ne katılımlar devam edecek.Perinçek ve Sancak'ın Doğu-Güneydoğu turu başlıyorVatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Vatan Partisi’nin lider kadrolarından Ethem Sancak, 5 Kasım Cumartesi günü Mardin’e giderek Vatan Partisi Mardin İl Kurultayı'na katılacak. Kurultay'da Vatan Partisi'ne katılan yüzü aşkın vatandaşa rozetleri takılacak. Kurultay, saat 14.00'de Yay Grand Otel'de toplanacak.Perinçek ve Sancak, Mardin programlarının ardından 6 Kasım'da Diyarbakır'a geçerek, saat 14.00'de Demirok Düğün Salonu'nda düzenlenecek halk buluşmasına katılacaklar.Tur, Diyarbakır'dan sonra Siirt, Pervari ve Van'da halk buluşmalarıyla devam edecek.

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