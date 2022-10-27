https://sputniknews.com.tr/20221027/lavrov-cin-ile-temaslari-guclendirmeye-haziriz-1062774382.html

Lavrov: Çin ile temasları güçlendirmeye hazırız

Lavrov: Çin ile temasları güçlendirmeye hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya’nın Çin ile her düzeydeki temasları güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti. 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T18:54+0300

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dünya

sergey lavrov

çin halk cumhuriyeti

rusya

wang yi

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Çin ile her düzeyde temasları güçlendirmeye, çok taraflı işbirliğini derinleştirmeye, Asya-Pasifik bölgesinde ve dünyada istikrarı sağlamaya hazır olduğunu söyledi.Lavrov, “Rusya, Çin ile her düzeyde temaslarını güçlendirmeye, çok taraflı işbirliğini derinleştirmeye, Asya-Pasifik bölgesinde ve tüm dünyada barış ve istikrarı korumaya hazır” ifadelerini kullandı.Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde, Lavrov'un Çin Komünist Partisi'ni 20. Kongre'nin başarılı bir şekilde düzenlenmesi ve Şi Cinping’in yeniden genel sekreter olarak seçilmesinden dolayı tebrik ettiği ve ayrıca ÇKP'nin 20. Kongresi'nin dünya çapında önemli bir olay olduğuna vurgu yaptığı belirtildi.

çin halk cumhuriyeti

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sergey lavrov, çin halk cumhuriyeti, rusya, wang yi