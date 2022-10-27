Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221027/lavrov-cin-ile-temaslari-guclendirmeye-haziriz-1062774382.html
Lavrov: Çin ile temasları güçlendirmeye hazırız
Lavrov: Çin ile temasları güçlendirmeye hazırız
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya’nın Çin ile her düzeydeki temasları güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T18:54+0300
2022-10-27T18:54+0300
dünya
sergey lavrov
çin halk cumhuriyeti
rusya
wang yi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/07/1062058128_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6cda655a73420b1030486c06a32336d6.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Çin ile her düzeyde temasları güçlendirmeye, çok taraflı işbirliğini derinleştirmeye, Asya-Pasifik bölgesinde ve dünyada istikrarı sağlamaya hazır olduğunu söyledi.Lavrov, “Rusya, Çin ile her düzeyde temaslarını güçlendirmeye, çok taraflı işbirliğini derinleştirmeye, Asya-Pasifik bölgesinde ve tüm dünyada barış ve istikrarı korumaya hazır” ifadelerini kullandı.Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde, Lavrov'un Çin Komünist Partisi'ni 20. Kongre'nin başarılı bir şekilde düzenlenmesi ve Şi Cinping’in yeniden genel sekreter olarak seçilmesinden dolayı tebrik ettiği ve ayrıca ÇKP'nin 20. Kongresi'nin dünya çapında önemli bir olay olduğuna vurgu yaptığı belirtildi.
çin halk cumhuriyeti
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/07/1062058128_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_280e90e5945aa1f856f9056b589a52fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sergey lavrov, çin halk cumhuriyeti, rusya, wang yi
sergey lavrov, çin halk cumhuriyeti, rusya, wang yi

Lavrov: Çin ile temasları güçlendirmeye hazırız

18:54 27.10.2022
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya’nın Çin ile her düzeydeki temasları güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Çin ile her düzeyde temasları güçlendirmeye, çok taraflı işbirliğini derinleştirmeye, Asya-Pasifik bölgesinde ve dünyada istikrarı sağlamaya hazır olduğunu söyledi.
Lavrov, “Rusya, Çin ile her düzeyde temaslarını güçlendirmeye, çok taraflı işbirliğini derinleştirmeye, Asya-Pasifik bölgesinde ve tüm dünyada barış ve istikrarı korumaya hazır” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde, Lavrov'un Çin Komünist Partisi'ni 20. Kongre'nin başarılı bir şekilde düzenlenmesi ve Şi Cinping’in yeniden genel sekreter olarak seçilmesinden dolayı tebrik ettiği ve ayrıca ÇKP'nin 20. Kongresi'nin dünya çapında önemli bir olay olduğuna vurgu yaptığı belirtildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала