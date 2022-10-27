https://sputniknews.com.tr/20221027/kuleye-carpan-helikopter-kazasinda-5-yil-sonra-ilk-durusma-1062754325.html
Kuleye çarpan helikopter kazasında 5 yıl sonra ilk duruşma
Kuleye çarpan helikopter kazasında 5 yıl sonra ilk duruşma
Büyükçekmece’de Eczacıbaşı Havacılık şirketine ait helikopterin 10 Mart 2017 günü Büyükçekmece’deki televizyon kulesine çarparak düşmesine ilişkin ilk duruşma... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T10:13+0300
2022-10-27T10:13+0300
2022-10-27T10:13+0300
türkiye
helikopter
helikopter kazası
türkiye
istanbul
büyükçekmece
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İstanbul Büyükçekmece’de Eczacıbaşı Havacılık şirketine ait helikopter 10 Mart 2017 günü Büyükçekmece’deki televizyon kulesine çarparak düştü. Helikopterdeki Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen, Rusya’daki bölge satış yöneticisi Aleksandr Vanin, Rus misafirler Igor Kochergin, Luidmina Churova ve Elena Badraga ile pilotlar Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut hayatını kaybetti.Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, görüşün çok düşük olduğu, vefat eden pilotların uçuşu sürdürmekte ısrarlı davrandıkları, kokpit içi konuşmalarından da varlığını bildikleri kuleyi göremediklerinin anlaşıldığı ifade edildi. İddianamede Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kaza sonrası yapılan incelemede, TV kulesinin standartlar kapsamında işaretlenmediği ve ışıklandırılmadığı yönünde tespit yapıldığı bildirildi. Başsavcılık, kuleyi yapan Endem İnşaat’ın yetkili ortakları Mehmet Enis Özgül, Osman Naci Endem ve Tamer Tunca’ya 15’er yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.Bakırköy 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen ilk duruşmaya Tamer Tunca katıldı. Tamer Tunca savunmasında, “Kulenin inşaatı sırasında tüm izinlerini almıştık. Gerekli ışıklandırmayı ve işaretlemeleri de yaptık. Olayda benim bir kusurum yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi. Mahkeme, duruşmayı erteledi.
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helikopter, helikopter kazası, türkiye, istanbul, büyükçekmece
helikopter, helikopter kazası, türkiye, istanbul, büyükçekmece
Kuleye çarpan helikopter kazasında 5 yıl sonra ilk duruşma
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Büyükçekmece’de Eczacıbaşı Havacılık şirketine ait helikopterin 10 Mart 2017 günü Büyükçekmece’deki televizyon kulesine çarparak düşmesine ilişkin ilk duruşma dün görüldü. Kuleyi yapan şirket ortaklarından Tamer Tunca savunmasında "Olayda benim bir kusurum yoktur" dedi.
İstanbul Büyükçekmece’de Eczacıbaşı Havacılık şirketine ait helikopter 10 Mart 2017 günü Büyükçekmece’deki televizyon kulesine çarparak düştü. Helikopterdeki Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen, Rusya’daki bölge satış yöneticisi Aleksandr Vanin, Rus misafirler Igor Kochergin, Luidmina Churova ve Elena Badraga ile pilotlar Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut hayatını kaybetti.
Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar
'ın haberine
göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, görüşün çok düşük olduğu, vefat eden pilotların uçuşu sürdürmekte ısrarlı davrandıkları, kokpit içi konuşmalarından da varlığını bildikleri kuleyi göremediklerinin anlaşıldığı
ifade edildi.
İddianamede Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kaza sonrası yapılan incelemede, TV kulesinin standartlar kapsamında işaretlenmediği ve ışıklandırılmadığı yönünde tespit yapıldığı bildirildi.
Başsavcılık, kuleyi yapan Endem İnşaat’ın yetkili ortakları Mehmet Enis Özgül, Osman Naci Endem ve Tamer Tunca’ya 15’er yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
Bakırköy 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen ilk duruşmaya Tamer Tunca katıldı. Tamer Tunca savunmasında, “Kulenin inşaatı sırasında tüm izinlerini almıştık. Gerekli ışıklandırmayı ve işaretlemeleri de yaptık. Olayda benim bir kusurum yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi. Mahkeme, duruşmayı erteledi.