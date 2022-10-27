https://sputniknews.com.tr/20221027/iyi-partiden-rtuk-uyeligi-aciklamasi-elimizden-calacaklarini-zannettiler-1062780390.html

İYİ Parti’den 'RTÜK üyeliği' açıklaması: Elimizden çalacaklarını zannettiler

İYİ Parti’den 'RTÜK üyeliği' açıklaması: Elimizden çalacaklarını zannettiler

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, RTÜK'te boşalan bir üyelikle ilgili, "Bu üyelik İYİ Parti'ye düşerken, bunu bizim elimizden çalacaklarını... 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T20:57+0300

2022-10-27T20:57+0300

2022-10-27T21:00+0300

türkiye

müsavat dervişoğlu

iyi parti

ak parti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/08/1043759288_66:0:1837:996_1920x0_80_0_0_ad53f7fda1dba954d9b48b56e5d71a81.jpg

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, RTÜK'te 1 Temmuz'da bir üyeliğin boşaldığını ve bu kontenjan boşluğunun doldurulması için kurul tarafından TBMM'ye bildirimde bulunulması gerektiğini, ancak kurum başkanının sürece dışarıdan müdahil olmaya kalkıştığını söyledi.Kurumların TBMM üzerinde vesayet oluşturma heveslerini kınadığını söyleyen Dervişoğlu, "O istifanın olduğu gün üyelik İYİ Parti'nin hakkıydı. Ama Meclis aritmetiğinde birtakım değişiklikler olacağını varsayarak ve umut ederek süreci bugünlere taşıdılar. İstifa ile üyeliğin boşalması söz konusu olduğunda, Meclis Başkanlığı'na bu durumu bildirmekten imtina ettiler. Yazıyı Meclis'e göndermediler. Dolayısıyla da TBMM Başkanlığı konuyla ilgili harekete geçmedi" diye konuştu.'Çalmaya kalkıştılar'Tatile giren Meclis'in 1 Ekim'de açıldığını hatırlatan Dervişoğlu, "1 Ekim itibariyle de üyelik yine İYİ Parti'nin hakkıydı. Yine RTÜK tarafından TBMM'ye bir bildirimde bulunulmadığı için hak ettiğimiz üyeliği bizden önce saklamaya, sonra çalmaya kalkıştılar" değerlendirmesinde bulundu.Bu süreçte bağımsız bir milletvekilinin AK Parti'ye katıldığını dile getiren Dervişoğlu, şunları söyledi:AK Parti'li bir başka milletvekilinin bağımsız olmasıyla, hakkın İYİ Parti’ye geçtiğini belirten Dervişoğlu, “Bu hesaplamalar, bu aritmetik değişiklikleri kafanızı karıştırıyor da olabilir. Böyle bir durumda neyi, nasıl uygulayacağınıza dair de birtakım tereddütler yaşayabilirsiniz. Meclis Başkanlığı'nın bu tereddüdü yaşadığını zannediyorum" dedi.İlgili kanuna değinen Dervişoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:TBMM Başkanlığının bu durumu çıkmaz bir iş olarak gördüğünü savunan Dervişoğlu, bunun için TBMM Başkanlık Divanı'nın toplandığını ve tavsiye kararı alındığını söyledi. Dervişoğlu, bu kararda 1 Temmuz tarihini istifa tarihi olarak tespit edip, buna bağlı olarak RTÜK üyeliğinin hangi partiye düştüğünün hesaplanacağının bildirildiğini aktardı.Bir tavsiye kararının kanunun önüne geçirilmesinin asla mümkün olamayacağını savunan Dervişoğlu, 1 Temmuz'da da üyeliğin İYİ Parti'nin hakkı olduğunu iddia etti.Üyeliği İYİ Parti'ye vermemenin bir hukuksuzluğun altına imza atma çabası anlamına geldiğini ileri süren Dervişoğlu, söz konusu üyeliğin İYİ Parti'den alınması için panik havası oluşturulduğunu savundu. Dervişoğlu, "Buradan açık ve net olarak ifade ediyorum: Bu üyeliğin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne verilmesi, bugünün şartlarını doğru değerlendirdiğimizde ciddi bir hukuksuzluk anlamı taşıyor. Hukukçu olan Meclis Başkanımızın böyle bir hukuksuzluğa alet olmaması gerektiği hususuna vurgu yaparken, aynı zamanda da böyle bir hukuksuzluğun parçası olmaması noktasında temennilerimi kendisine iletiyorum" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221020/tbmm-genel-kurulunda-rtuk-uyeligi-tartismasi-1062540772.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

müsavat dervişoğlu, iyi parti, ak parti