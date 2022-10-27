https://sputniknews.com.tr/20221027/isten-atilan-marlboro-iscilerine-destek-icin-uluslararasi-kampanya-insanca-ucret-odensin-1062783160.html

İşten atılan Marlboro işçilerine destek için uluslararası imza kampanyası: İnsanca ücret ödensin

İşten atılan Marlboro işçilerine destek için uluslararası imza kampanyası: İnsanca ücret ödensin

İzmir’de Philip Morris (Marlboro) fabrikasında sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan işçilerin eylemi 38 günü geride bıraktı. İşçilerin işe geri dönmek... 27.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

disk

eylem

sendika

marlboro

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İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan Philip Morris (Marlboro) fabrikasında faaliyet gösteren Euroserve Hizmetleri AŞ’de, DİSK/Gıda-İş Sendikası'na üye oldukları için 124 işçi işten çıkartıldı. Sendikaya üye olduktan sonra Kod 46 (İşyerinin disiplinine uymamak, hırsızlık, ahlaksızlık suçlarını içeren maddeye dayanılarak ihbar ve kıdem tazminatı olmadan işten atma) ile işten çıkarılan işçilere destek için uluslararası imza kampanyası da başlatıldı. Kampanya metninde şu ifadelere yer verildi: "Tütün sanayi belki de dünyanın en karlı sektörü. Ama işçiler bu kardan hak ettikleri payı alamıyor. İzmir’de bulunan Philip Morris fabrikasında işçiler açlık sınırının altında ücretlerle çalışıyor. Türkiye’nin içinden geçtiği ekonomik kriz nedeniyle maaşları eriyor. Dahası aynı işi yapan ve aynı makineleri kullanan kadrolu ve taşeron işçiler arasında ayrımcılık var. İşte bu zorluklar karşısında Marlboro işçileri DİSK/Gıda-İş Sendikası’na üye oldu. İşçilerin neredeyse tamamı sendikaya katıldı ama ilk sendika toplantısının ve eylemlerinin ardından 124 işçi işten atıldı. Şimdi, işçiler fabrikanın önünde eylemler düzenliyor. Ancak şirket sendikayla görüşmeyi ısrarla reddediyor. Türkiye'deki Marlboro işçilerinin talepleri:· İşten atılan sendika üyeleri geri alınsın!· Sendika ile görüşmeler başlasın!· İnsanca ücret ödensin, ayrımcılık son bulsun!"'İşe iade, ücretlerin insanca yaşanabilecek bir seviyeye çıkarılması, zorunlu mesailerin kaldırılması, tüm mobbing ve baskıların son bulması ve sendikal haklarının tanınması'nı talep eden Marlbora işçilerinin eylemi, 38 günü geride bıraktı.

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