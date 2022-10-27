İstanbul'un manzarasını gemiler kapattı

© İHAAralarında icralık olan, şirketler ile anlaşmasını yenilemediği için kullanılmayan gemiler İstanbul Sarayburnu açıklarından Avcılar’a kadar demirlemiş bir şekilde bekliyor.
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© İHA
Aralarında icralık olan, şirketler ile anlaşmasını yenilemediği için kullanılmayan gemiler İstanbul Sarayburnu açıklarından Avcılar’a kadar demirlemiş bir şekilde bekliyor.
© İHAHer geçen gün artan sayıları nedeniyle Yeşilköy’e kadar uzanan gemi park yoğunluğu artık Avcılar sahillerine kadar ulaşıyor. Yaklaşık 200 geminin demirlediği alanlarda sahilden ufuk çizgisini görmek neredeyse imkansız hale geliyor.
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© İHA
Her geçen gün artan sayıları nedeniyle Yeşilköy’e kadar uzanan gemi park yoğunluğu artık Avcılar sahillerine kadar ulaşıyor. Yaklaşık 200 geminin demirlediği alanlarda sahilden ufuk çizgisini görmek neredeyse imkansız hale geliyor.
© İHADaha önceki yıllarda bu alanlarda bekleyen birçok gemi kullanılmadığı için ya olduğu yerde battı ya da fırtına nedeniyle sahilde karaya oturdu. Bu gemilerin enkazlarını kaldırmak ise yıllar süren çalışmalar gerektirdi.
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© İHA
Daha önceki yıllarda bu alanlarda bekleyen birçok gemi kullanılmadığı için ya olduğu yerde battı ya da fırtına nedeniyle sahilde karaya oturdu. Bu gemilerin enkazlarını kaldırmak ise yıllar süren çalışmalar gerektirdi.
© İHADemirleyen gemilerden kuru yük taşıyanlar ve tehlikeli madde taşıyanlar olarak farklı yerlerde bekliyor.
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© İHA
Demirleyen gemilerden kuru yük taşıyanlar ve tehlikeli madde taşıyanlar olarak farklı yerlerde bekliyor.
© İHATehlikeli veya yanıcı yük taşıyan gemiler diğerlerinden farklı olarak bir arada bulunuyor. Gemide yaşayan personeller ise taksi botları ile karayla irtibatlarını sağlıyorlar. Öte yandan bölgedeki gemi yoğunluğu havadan görüntülendi.
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© İHA
Tehlikeli veya yanıcı yük taşıyan gemiler diğerlerinden farklı olarak bir arada bulunuyor. Gemide yaşayan personeller ise taksi botları ile karayla irtibatlarını sağlıyorlar. Öte yandan bölgedeki gemi yoğunluğu havadan görüntülendi.