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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T07:51+0300
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istanbul boğazı
sis
gemi
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yapılan bildirimde, saat 04.35 itibarıyla gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.Öte yandan, İstanbul Boğazı ve çevresinde yer yer sis yoğunluğu görülüyor.Meteoroloji verilerine göre Marmara'da hava durumu parçalı ve az bulutlu olarak tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
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istanbul, istanbul boğazı, istanbul boğazı, sis, gemi

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

07:51 27.10.2022
© AA / Berk Özkanİstanbul Boğazı- Sis
İstanbul Boğazı- Sis - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© AA / Berk Özkan
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yapılan bildirimde, saat 04.35 itibarıyla gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.
Öte yandan, İstanbul Boğazı ve çevresinde yer yer sis yoğunluğu görülüyor.
Meteoroloji verilerine göre Marmara'da hava durumu parçalı ve az bulutlu olarak tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
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