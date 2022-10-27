https://sputniknews.com.tr/20221027/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-askiya-alindi-1062752240.html

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu. 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T07:51+0300

2022-10-27T07:51+0300

2022-10-27T07:51+0300

türkiye

istanbul

istanbul boğazı

istanbul boğazı

sis

gemi

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yapılan bildirimde, saat 04.35 itibarıyla gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.Öte yandan, İstanbul Boğazı ve çevresinde yer yer sis yoğunluğu görülüyor.Meteoroloji verilerine göre Marmara'da hava durumu parçalı ve az bulutlu olarak tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

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istanbul, istanbul boğazı, istanbul boğazı, sis, gemi