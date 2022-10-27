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https://sputniknews.com.tr/20221027/israil-savunma-bakani-gantz-anitkabiri-ziyaret-etti--1062756605.html
İsrail Savunma Bakanı Gantz, Anıtkabir'i ziyaret etti
İsrail Savunma Bakanı Gantz, Anıtkabir'i ziyaret etti
Bugün Ankara'da Türk mevkidaşı Hulusi Akar'la görüşmesi planlanan İsrail Savunma Bakanı Gantz öncesinde Anıtkabir'e gitti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T11:49+0300
2022-10-27T11:51+0300
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İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Anıtkabir'i ziyaret etti. Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Gantz, buraya çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu. Gantz, saygı duruşunun ardından hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Gantz, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Gantz, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' sözüne atıfta bulunarak deftere şunları yazdı: "Atatürk bu bilgeliği söyledikten yıllar, yıllar sonra İsrail halkı için, ortak uluslarla ve ulusumuz içinde, 'bize ve aramızdakilere barış' diye dua ederek, Kudüs'teki Ağlama Duvarı'na küçük bir not bırakmıştım. Bu ruhla, Türkiye'nin 99. Milli Günü'nün hemen öncesinde, Cumhuriyetin kahramanını anarak Türkiye'ye tarihi ziyaretime başlamaktan onur ve kıvanç duyuyorum. Onun anısına, yurtlarımıza, bölgemize ve dünyaya barış ve refah getirmek için birlikte çalışalım."
https://sputniknews.com.tr/20221026/israil-savunma-bakani-gantzin-turkiye-ziyaretinde-hangi-konularin-ele-alinmasi-bekleniyor-1062728245.html
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benny gantz
benny gantz

İsrail Savunma Bakanı Gantz, Anıtkabir'i ziyaret etti

11:49 27.10.2022 (güncellendi: 11:51 27.10.2022)
© AATürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© AA
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Bugün Ankara'da Türk mevkidaşı Hulusi Akar'la görüşmesi planlanan İsrail Savunma Bakanı Gantz öncesinde Anıtkabir'e gitti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Gantz, Atatürk'ün 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' sözüne atıfta bulundu.
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Gantz, buraya çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu. Gantz, saygı duruşunun ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.
Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Gantz, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Gantz, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' sözüne atıfta bulunarak deftere şunları yazdı: "Atatürk bu bilgeliği söyledikten yıllar, yıllar sonra İsrail halkı için, ortak uluslarla ve ulusumuz içinde, 'bize ve aramızdakilere barış' diye dua ederek, Kudüs'teki Ağlama Duvarı'na küçük bir not bırakmıştım. Bu ruhla, Türkiye'nin 99. Milli Günü'nün hemen öncesinde, Cumhuriyetin kahramanını anarak Türkiye'ye tarihi ziyaretime başlamaktan onur ve kıvanç duyuyorum. Onun anısına, yurtlarımıza, bölgemize ve dünyaya barış ve refah getirmek için birlikte çalışalım."
F-4 savaş ucağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
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