https://sputniknews.com.tr/20221027/ispanya-basbakani-kenya-liderine-yanlislikla-senegal-devlet-baskani-diye-hitap-etti-1062765763.html
İspanya Başbakanı, Kenya liderine yanlışlıkla 'Senegal Devlet Başkanı' diye hitap etti
İspanya Başbakanı, Kenya liderine yanlışlıkla 'Senegal Devlet Başkanı' diye hitap etti
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Nairobi'deki düzenlenen ortak basın toplantısında Kenya lideri William Ruto'ya 'Senegal Devlet Başkanı' diye hitap etti. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T14:21+0300
2022-10-27T14:21+0300
2022-10-27T14:24+0300
dünya
pedro sanchez
ispanya
kenya
senegal
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104195/65/1041956508_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_32e0b41f86118be2ad18b0c19ec986cd.jpg
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Nairobi'ye düzenlediği resmi ziyarette Kenya lideri William Ruto'yla düzenlediği ortak basın toplantısında gafa imza attı.Sanchez, Ruto'ya yanlışlıkla 'Senegal Devlet Başkanı' şeklinde hitap etti.Hükümetinin ikili ilişkileri güçlendirmek için Kenya ile birçok alanda çalışacağını söyleyen Sanchez, Kenya ile Senegal'i karıştırarak, "İspanya aynı zamanda toplumlarımızın karşı karşıya olduğu ortak zorluklarla yüzleşmek için Senegal ile birlikte çalışabileceği birçok alanda, alanda potansiyel bir müttefiktir" diye konuştu.Sanchez, "Senegal Devlet Başkanı olarak sizi ziyaret eden ilk uluslararası liderlerden biri olmaktan büyük onur duyuyorum ve gerçekten sizinle ve bakanlarınızla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.Bununla birlikte Sanchez'in konuşmasını gülerek karşılayan Ruto, araya girerek düzeltme yaptı.Ardından Ruto'dan özür dileyen İspanya Başbakanı, "Sizinle ve bakanlarınızla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Kenya'da genişlemeyi dört gözle bekleyen yerleşik İspanyol şirketlerinden oluşan bir heyet getireceğim" dedi.Ruto ise, açıklamasında daveti için Sanchez'e teşekkür ederek, "Kıtaya açılan kapı olan İspanya'nın Afrika'ya yol açabilmesi için birlikte çalışacağız" vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20220726/macron-rusyanin-afrika-ulkelerindeki-varligi-endise-verici-1059167698.html
ispanya
kenya
senegal
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104195/65/1041956508_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_b0d6b745ae0ce4417e822886ae89583d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
pedro sanchez, ispanya, kenya, senegal
pedro sanchez, ispanya, kenya, senegal
İspanya Başbakanı, Kenya liderine yanlışlıkla 'Senegal Devlet Başkanı' diye hitap etti
14:21 27.10.2022 (güncellendi: 14:24 27.10.2022) Abone ol
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Nairobi'deki düzenlenen ortak basın toplantısında Kenya lideri William Ruto'ya 'Senegal Devlet Başkanı' diye hitap etti.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Nairobi'ye düzenlediği resmi ziyarette Kenya lideri William Ruto'yla düzenlediği ortak basın toplantısında gafa imza attı.
Sanchez, Ruto'ya yanlışlıkla 'Senegal Devlet Başkanı' şeklinde hitap etti.
Hükümetinin ikili ilişkileri güçlendirmek için Kenya ile birçok alanda çalışacağını söyleyen Sanchez, Kenya ile Senegal'i karıştırarak, "İspanya aynı zamanda toplumlarımızın karşı karşıya olduğu ortak zorluklarla yüzleşmek için Senegal ile birlikte çalışabileceği birçok alanda, alanda potansiyel bir müttefiktir" diye konuştu.
Sanchez, "Senegal Devlet Başkanı olarak sizi ziyaret eden ilk uluslararası liderlerden biri olmaktan büyük onur duyuyorum ve gerçekten sizinle ve bakanlarınızla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte Sanchez'in konuşmasını gülerek karşılayan Ruto, araya girerek düzeltme yaptı.
Ardından Ruto'dan özür dileyen İspanya Başbakanı, "Sizinle ve bakanlarınızla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Kenya'da genişlemeyi dört gözle bekleyen yerleşik İspanyol şirketlerinden oluşan bir heyet getireceğim" dedi.
Ruto ise, açıklamasında daveti için Sanchez'e teşekkür ederek, "Kıtaya açılan kapı olan İspanya'nın Afrika'ya yol açabilmesi için birlikte çalışacağız" vurgusunu yaptı.