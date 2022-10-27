https://sputniknews.com.tr/20221027/ispanya-basbakani-kenya-liderine-yanlislikla-senegal-devlet-baskani-diye-hitap-etti-1062765763.html

İspanya Başbakanı, Kenya liderine yanlışlıkla 'Senegal Devlet Başkanı' diye hitap etti

İspanya Başbakanı, Kenya liderine yanlışlıkla 'Senegal Devlet Başkanı' diye hitap etti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Nairobi'deki düzenlenen ortak basın toplantısında Kenya lideri William Ruto'ya 'Senegal Devlet Başkanı' diye hitap etti. 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T14:21+0300

2022-10-27T14:21+0300

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Nairobi'ye düzenlediği resmi ziyarette Kenya lideri William Ruto'yla düzenlediği ortak basın toplantısında gafa imza attı.Sanchez, Ruto'ya yanlışlıkla 'Senegal Devlet Başkanı' şeklinde hitap etti.Hükümetinin ikili ilişkileri güçlendirmek için Kenya ile birçok alanda çalışacağını söyleyen Sanchez, Kenya ile Senegal'i karıştırarak, "İspanya aynı zamanda toplumlarımızın karşı karşıya olduğu ortak zorluklarla yüzleşmek için Senegal ile birlikte çalışabileceği birçok alanda, alanda potansiyel bir müttefiktir" diye konuştu.Sanchez, "Senegal Devlet Başkanı olarak sizi ziyaret eden ilk uluslararası liderlerden biri olmaktan büyük onur duyuyorum ve gerçekten sizinle ve bakanlarınızla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.Bununla birlikte Sanchez'in konuşmasını gülerek karşılayan Ruto, araya girerek düzeltme yaptı.Ardından Ruto'dan özür dileyen İspanya Başbakanı, "Sizinle ve bakanlarınızla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Kenya'da genişlemeyi dört gözle bekleyen yerleşik İspanyol şirketlerinden oluşan bir heyet getireceğim" dedi.Ruto ise, açıklamasında daveti için Sanchez'e teşekkür ederek, "Kıtaya açılan kapı olan İspanya'nın Afrika'ya yol açabilmesi için birlikte çalışacağız" vurgusunu yaptı.

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