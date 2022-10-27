https://sputniknews.com.tr/20221027/gazprom-turkiyede-kurulacak-dogalgaz-dagitim-merkezi-avrupa-ve-azerbaycanin-da-cikarina---1062760066.html

Gazprom: Türkiye'de kurulacak doğalgaz dağıtım merkezi Avrupa ve Azerbaycan'ın da çıkarına

Gazprom: Türkiye'de kurulacak doğalgaz dağıtım merkezi Avrupa ve Azerbaycan'ın da çıkarına

Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov, Türkiye'de doğalgaz dağıtım merkezi kurulmasının Rusya ve Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Azerbaycan'ın da... 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T12:40+0300

2022-10-27T12:40+0300

2022-10-27T12:43+0300

avrupa'da enerji krizi

rusya

türkiye

gazprom

doğalgaz boru hattı

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Verona Avrasya Ekonomik Forumu'nda gazetecilerle bir araya gelen Zubkov'a Rusya'nın partneri olan Azerbaycan'ın Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz dağıtım merkezine nasıl baktığı soruldu. Zubkov, "Bu herkes için faydalı, Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Avrupa... Tek yapılması gereken bunun faydalı olduğunu anlamak ve bu konu üzerinde ciddi şekilde çalışmak. Türkiye'nin böyle bir dağıtım merkezi kurulmasını kabul etmesi güzel" dedi. Rusya ve Azerbaycan'ın doğalgaz alışverişiyle ilgili operasyonlar kapsamında çalışmalarını sürdürdüğünü anımsatan Zubkov, Azerbaycan'ın her zaman Rusya'nın müttefiki olduğunun altını çizdi.

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rusya, türkiye, gazprom, doğalgaz boru hattı