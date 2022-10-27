https://sputniknews.com.tr/20221027/gazeteci-buyuksahin-daha-fazla-enflasyon-ve-hayat-pahaliligi-bizleri-bekliyor-1062762244.html

Gazeteci Büyükşahin: Daha fazla enflasyon ve hayat pahalılığı bizleri bekliyor

Gazeteci Büyükşahin: Daha fazla enflasyon ve hayat pahalılığı bizleri bekliyor

Gazeteci Taylan Büyükşahin, “Gündemde asgari ücret zammı, enflasyonun üzerinde yapılan zamlar, EYT meselesi, 3600 ek gösterge gibi meseleler var. Hükümet bu... 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T13:11+0300

2022-10-27T13:11+0300

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anlat bana

türkiye

ekonomi

taylan büyükşahin

enflasyon

bütçe

döviz kurları

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Gazeteci Büyükşahin: Daha fazla enflasyon ve hayat pahalılığı bizleri bekliyor 26.10.2022 ANLAT BANA Gazeteci Büyükşahin: Daha fazla enflasyon ve hayat pahalılığı bizleri bekliyor 26.10.2022 ANLAT BANA

Sözcü gazetesinde ekonomi yazarlığı yapan Taylan Büyükşahin, ekonomideki son durumu Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programında değerlendirdi.Büyükşahin, “Özellikle bütçe görüşmeleri yoğun şekilde devam ediyor. 2022 yılında 1.8 trilyonluk bir bütçe hedeflenmişti ve Temmuz ayında AK Parti iktidarları döneminde denk gelmediğimiz bir şey yapıldı. 1.1 trilyon civarında bir ek bütçe oluşturuldu. Böylelikle 2022’yi 2.8 trilyonluk bir bütçeyle tamamlayacağız. Hükümet 2023’te ise 4.4 trilyonluk bir bütçe hedefliyor ve 660 milyarlık bir bütçe açığı var. Bütçe açığı yüksek tutuldu çünkü hükümet seçim atmosferine girildiği için para genişleme politikası içinde harcamalar yapmayı planlıyor. Bütçede de bunu net şekilde görüyoruz. Gündemimizde asgari ücret zammı, enflasyonun üzerinde yapılan zamlar, EYT meselesi, 3600 ek gösterge gibi meseleler var. Hükümet bu konularda muslukları açacak ve piyasada para bolluğu görülecek. Dünyada parasal sıkılaşma varken atılacak bu adımlar, seçim döneminde faiz indirimleri ile birlikte enflasyonu ve döviz kurlarındaki artışı da tetikleyecek. Buna bize özgü ekonomi modeli deniliyor ama maalesef elle tutulur bir yanı yok. Dışarıdan müdahalelerle döviz kuru tutuluyor. TÜİK’in enflasyon verileri gerçekçi gelmiyor. Burada bize çok net bir şekilde şunu görüyoruz ki daha fazla enflasyon ve hayat pahalılığı ile geçim sıkıntısı bizleri bekliyor” dedi.Yoksulluğun arttığını, geçim sıkıntısının yüksek seviyeye ulaştığını kaydeden Büyükşahin, “Yakın zamanda hükümet tarafından daha fazla parasal genişleme bekliyorum. Bu kısır döngüye girmiş enflasyonla karşılaşmamız demek. Her ne kadar asgari ücret enflasyonun üzerinde artırılacak dense de 2022’nin başında da asgari ücret 4 bin 250 liraya çıkarılmış ve çok büyük bir artış denmişti. Biz de demiştik ki en geç Şubat, Mart ayında asgari ücret zammı havaya uçacak. Dediğimiz oldu ve ara zam yapıldı. Benzer bir döngüyü de 2023 yılında daha sert göreceğiz” dedi.

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Meliha Okur https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

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türkiye, ekonomi, taylan büyükşahin, enflasyon, bütçe, döviz kurları, аудио